Scatto al fotofinish per la panchina: Allegri è fuori dai giochi

La presa di posizione per il ruolo di guida tecnica non è tardata ad arrivare: come cambia il futuro di Massimiliano Allegri

A due giornate dalla fine del campionato è arrivato il comunicato con il quale la Juventus ha reso nota la rescissione consensuale con Max Allegri. Salutata la panchina bianconera, il tecnico livornese si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione per il suo futuro.

La volontà di ritornare subito al timone è tanta. Tuttavia, il difficile triennio vissuto all’ombra della Mole, caratterizzato da tanti alti e bassi, rappresenterà un autentico banco di prova per Allegri, finito al centro di nuove indiscrezioni di mercato. Alla luce dell’Europeo tutt’altro che entusiasmante di Vlahovic e compagni, infatti, nelle ultime ore il profilo dell’ex tecnico della Juventus è stato accostato proprio alla Nazionale serba in un intreccio, però, che appare di difficile realizzazione. Molto più stimolante per Allegri, invece, sarebbe un’eventuale avventura in Premier League a cui il tecnico è stato accostato in tempi e in modi diversi. Allo stato attuale della situazione, con nessuna offerta da parte di top club in mano, Allegri si è preso del tempo per capire il da farsi.

Testa a testa per la panchina dell’Al-Ittihad: per Allegri e Pioli è finita

In tutto questo occhio alle sirene arabe. Del resto la scorsa estate Allegri è stato accostato (senza troppa convinzione) a diverse compagini della Saudi Pro League. A distanza di tempo qualcosa sembrava essere cambiata. Non a caso nei giorni immediatamente successivi al suo addio alla Juventus, il profilo di Allegri era finito nuovamente nei dossier dell’Al-Ittihad.

Il club saudita nelle ultime settimane aveva effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Stefano Pioli, pur non affondando il colpo. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, la panchina dell’Al-Ittihad non sarà guidata da un allenatore italiano. Come evidenziato da Rudy Galetti, infatti, il profilo attorno al quale si stanno coagulando i maggiori consensi sarebbe quello di Marco Silva, la cui candidatura avrebbe scalato le gerarchie guadagnandosi molti consensi tra i piani alti del club. La sfida, però, è tutt’altro che chiusa dal momento che si prevede un testa a testa con Adli Hutter, alternativa credibile a Marco Silva con il quale il club saudita aveva già avviato dei contatti. La scelta è ormai dietro l’angolo e potrebbe essere annunciata in tempi relativamente brevi.