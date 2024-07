Patto anti-Juve: a Giuntoli non bastano 50 milioni

Trattativa in salita per la Juve: potrebbe saltare l’arrivo del pupillo di Thiago Motta in bianconero, via libera alla Premier League

Riccardo Calafiori catalizza il mercato, con il difensore in forza al Bologna che è stato uno dei pochi a salvarsi della deludente spedizioni azzurra a Euro 2024.

L’ex Roma classe 2002 si è messo in evidenza anche nella rassegna in Germania, dopo l’ottima stagione disputata al ritorno in Serie A con la maglia dei felsinei di Thiago Motta. E proprio il tecnico italo-brasiliano spinge per l’arrivo del pupillo alla Juventus, con l’obiettivo di formare una super coppia con Bremer al centro della retroguardia bianconera. C’è da scontrarsi però con la volontà del Bologna e del patron Saputo di blindarlo almeno per un altro anno in Emilia e cederlo solo per una super offerta proveniente dall’estero.

Calciomercato Juventus, il Bologna fa muro per Calafiori

Porte chiuse in caso alla Juventus, come ammesso anche dal Dg Sartori: “In questo momento proveremo a tenerlo, se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare. Non dico che lo daremo perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma sicuramente delle valutazioni le faremo. Non credo che andrà alla Juventus: probabilmente finirà in un mercato diverso, ma ripeto che vorremmo provare a tenerlo“, ha sottolineato Sartori.

La valutazione è schizzata a 50 milioni di euro e alla ‘Vecchia Signora’ potrebbe non bastare la bozza d’intesa trovata con l’entourage del difensore. Il Bologna infatti – come scrive il ‘Corriere dello Sport’ – ha messo un unico paletto per Calafiori: di non andare alla Juve in caso d’addio. Sono aperte invece le piste che portano all’estero e alla Premier League (dove in pressing ci sono soprattutto Arsenal e Chelsea), mentre fuori dalla Serie A anche il Real Madrid ha sondato il terreno. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile il Bologna non bloccherebbe la partenza del giocatore, a patto però che di mezzo non ci sia la Juventus come emerso dagli ultimi contatti con l’agente Lucci.

Servono quindi almeno 50 milioni per la cessione, con il Bologna che non preclude a Calafiori la possibilità di un passaggio eventualmente in Inghilterra e del salto in una grande d’Europa, andando a percepire inoltre determinate cifre sull’ingaggio. L’unica chiusura sarebbe appunto alla Juventus: Giuntoli però non si arrende, con l’obiettivo di consegnare il 22enne difensore a Thiago Motta. In caso di cessione il Bologna pensa a Balerdi, Pongrancic e Bijol per la difesa del nuovo allenatore Italiano.