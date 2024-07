Operazioni a cavallo tra due bilanci: la Juventus torna a tremare, cosa sta succedendo

La Juventus torna a fare i conti con le problematiche connesse alla giustizia sportiva: il trucco contabile rischia di mettere nei guai i bianconeri

Il primo colpo di mercato della Juventus arriva dalla Premier League: da qualche giorno Douglas Luiz è un nuovo calciatore bianconero, acquistato a titolo definitivo dall’Aston Villa per un valore di 50 milioni di euro.

Una trattativa che ha visto fare il percorso opposto Iling Junior e Barrenechea, pagati a loro volta rispettivamente quattordici e otto milioni di euro, oltre ai bonus che potrebbero maturare. Un’operazione che però, a livello contabile, fa già discutere a causa del comunicato emesso dalla stessa Juventus, che ha ufficializzato i tre trasferimenti con tempistiche diverse.

Il club piemontese, infatti, tende a specificare che “tali operazioni – sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile – risultano qualificabili come operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale”. Affari quindi separati e non permute, anche se la Juventus tende a precisare che “nell’ipotesi in cui le operazioni fossero considerate permute e laddove anche solo uno dei suddetti requisiti non fosse ritenuto soddisfatto (sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value), le operazioni non potrebbero essere rilevate al fair value”. Inoltre, la stessa società ricorda come la contabilizzazione delle operazioni in questioni avverrà soltanto nella Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024 con l’approvazione prevista per febbraio 2025.

Sull’argomento è intervenuto tramite social anche Graziano Campi che ha voluto dire la sua sull’operazione compiuta dalla Juventus.

Juventus, affare Douglas Luiz: “Trucco contabile”

In particolare Campi afferma che il “Comunicato Juventus fa molta chiarezza su dubbi che avevo sollevato” e spiega che ora sta alle istituzioni “perché Juventus, prudenzialmente, ad esse si affida per avere conferme su stato di permuta o operazioni separate. Nel secondo caso avremmo un autogol clamoroso della FIGC” facendo riferimento ai giudizi passati dati dalla giustizia sportiva.

Campi risponde anche ai dubbi sollevati e rimarca: “Registrare due operazioni a cavallo tra due bilanci e dire che non sono collegate come lo chiami, se non un trucco contabile?“. Infine, c’è anche un altro tweet dello stesso Campi che solleva il tema: “Sulla questione “permuta” o “operazione scollegate” basterebbe un giornalista che ha ricevuto un messaggio in cui un dirigente Juve descrive la trattativa come intrecciata (ad esempio raccontando di McKennie, ecc…), per far saltare il banco davanti a un giudice sportivo”.