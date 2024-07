“Mi ha tradito”: scoppia il caos in casa Inter

Riemergono antichi dissapori intorno all’Inter che ha preso una decisione sulla propria Under 18. Una scelta che non ha raccolto i consensi di un grande ex come Walter Zenga

L’Inter sta lavorando sulla costruzione della squadra del domani, con i primi colpi di mercato già messi a segno e tanta voglia di mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa subito completa e ancora più competitiva.

Allo stesso tempo il club meneghino continua ad ampliare e migliorare anche quella che è la propria struttura complessiva, al di là di quelle che sono le esigenze della prima squadra. In questo senso va a collocarsi la scelta di affidarsi ad un ex calciatore di talento per gestire la propria Under 18.

I campioni nerazzurri del domani saranno infatti allenati da Benito Carbone che ha infatti concluso la sua stagione sulla panchina dell’Emirates Club, squadra che vanta in rosa anche un campione come Andres Iniesta. L’ex fantasista nerazzurro è quindi il prescelto per raccogliere l’eredità di Andrea Zanchetta, ora in Primavera. Per Carbone è dunque un ritorno nell’ambiente Inter dopo esserne stato calciatore nel lontano 1995/96.

Inter, Zenga apre la polemica e si scaglia contro il club: “L’U18 verrà allenata da uno che mi ha tradito”

La scelta di fare affidamento su Carbone per la panchina dell’under 18 dell’Inter non ha però accontentato tutti.

Un altro grande ex come Walter Zenga ha infatti avuto parecchio da ridire sulla decisione di scegliere il classe 1971 di Reggio Calabria. Lo stesso ex portierone nerazzurro ha infatti espresso tutto il suo disappunto con una storia su Instagram, senza peraltro mai nominare direttamente Benny Carbone: “Oggi ero in sede all’Inter, casa mia, la mia vita e ho appreso che l’Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non se lo merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia???”

Nello stesso messaggio su Instagram Zenga ha quindi concluso il pensiero andando dritto al nocciolo della questione: “Le under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà… Va beh Inter, forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi…”.