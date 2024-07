Ha detto sì alla Juventus: scambio con Chiesa

Chiesa in bilico alla Juventus e con il rinnovo in stallo: prende corpo lo scambio, Giuntoli ha una priorità per l’attacco dei bianconeri

È un ‘vecchio’ pallino di Cristiano Giuntoli e il Football Director della Juventus non lo ha perso di vista sul mercato per il nuovo ciclo bianconero con Thiago Motta in panchina.

Stiamo parlando di Jadon Sancho, che nella seconda parte di stagione si è rilanciato con la casacca del Borussia Dortmund dopo la rottura con il Manchester United. Il 24enne inglese rimane però in uscita dai ‘Red Devils’ che sono alla ricerca di una sistemazione per il giocatore. Sancho resta un obiettivo sensibile di Giuntoli, dopo che l’ex Napoli lo aveva bloccato a gennaio prima del no di Allegri: l’attaccante esterno era infatti poco funzionale al 3-5-2 dell’allenatore toscano. Adesso invece Sancho sarebbe perfetto per le alchimie tattiche di Thiago Motta, con Giuntoli che sta riprovando l’assalto per portarlo sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, Sancho apre ai bianconeri: nuovo assalto di Giuntoli

Sancho è il primo nome sulla lista di Giuntoli per il reparto offensivo di Thiago Motta e spinge per il prestito dell’inglese per lo sbarco alla Continassa.

Giuntoli tra l’altro avrebbe incassato già il sì e la disponibilità del giocatote come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Lo scoglio però è appunto il Manchester United, che punta a incassare 40-50 milioni di euro dalla cessione dell’ex Borussia Dortmund. Cifra al momento fuori portata per la Juve, che punta a investire semmai una cifra importante in altri ruoli. Giuntoli quindi si è rifatto avanti per un nuovo prestito e non è da escludere l’inserimento nella trattativa di una contropartita per avere il semaforo verde dallo United. Da escludere al momento i baby Huijsen e Soulé, che sarebbero destinati ad altre operazioni, o nel caso dell’argentino non è esclusa una permanenza alla corte di Thiago Motta.

Per l’ex mister del Bologna tra gli incedibili non figura Federico Chiesa: proprio il nazionale azzurro potrebbe finire sul tavolo delle trattative in un ipotetico scambio con Sancho. L’ex Fiorentina viene valutato sopra i 30 milioni di euro e senza rinnovo farebbe le valigie vista anche la corte in Italia di Roma e Napoli. L’ostacolo in questo caso sarebbe l’ingaggio, con Sancho che percepisce quasi il quadruplo rispetto ai 5 milioni netti di Chiesa in bianconero.