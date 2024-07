Euro 2024, Olanda-Turchia l’ultimo quarto di finale: tris Orange alla Romania, Demiral piega l’Austria

Olanda e Turchia staccano gli ultimi due pass per i quarti di finale di Euro 2024, battendo Romania e Austria: ora si sfideranno tra loro

Vittorie per Olanda e Turchia negli ultimi due ottavi di finale degli Europei. Per gli Orange, netto 3-0 alla Romania, mentre la Turchia piega 2-1 l’Austria al termine di un match tiratissimo, deciso da una doppietta dell’ex Serie A Demiral.

ROMANIA-OLANDA 0-3 – 20′ Gakpo, 83′, 93′ Malen

Nel pomeriggio, l’Olanda da’ una lezione alla Romania, dilagando nel finale e suggellando una prestazione di altissimo livello. Inizia meglio la Romania che vuole giocarsela a viso aperto, ma il primo guizzo di Gakpo, a metà primo tempo, spezza l’equilibrio e cambia l’inerzia del match. Da lì in poi, quasi un monologo degli Orange, che vanno vicini più volte al raddoppio senza trovarlo. Nel finale, con la Romania sbilanciata, arriva la doppietta di Malen a chiudere i giochi. E la nazionale di Koeman ora si candida a mina vagante del torneo.

AUSTRIA-TURCHIA 1-2 – 1′, 59′ Demiral (T), 66′ Gregoritsch (A)

Partita che inizia a ritmi folli. Demiral sblocca in mischia dopo pochi secondi, l’Austria ha subito tre occasioni clamorose per pareggiare con Baumgartner sempre protagonista. Anche a fine primo tempo, l’incursore austriaco ha una buona chance che non sfrutta, mentre Demiral aveva sfiorato il raddoppio di testa. A inizio ripresa altre due occasioni per l’Austria, una clamorosa fallita da Arnautovic, ma Demiral è in serata di grazia e trova la doppietta. Non è finita, perché Gregoritsch, su azione d’angolo, riapre tutto. Quello austriaco diventa nel finale un assedio, anche se Yilmaz fallisce tre volte in contropiede il colpo del ko. L’ultima occasione è ancora per Baumgartner, ma Gunok con un miracolo sventa il suo colpo di testa.