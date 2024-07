Sorpresa in uscita in casa Juve: De Zerbi sfida Thiago Motta

La Juventus potrebbe aprire ad una cessione a sorpresa, dietro c’è l’interesse di De Zerbi: mercato in fermento a Torino

I bianconeri sono di gran lunga la squadra più attiva in queste primissime fasi di calciomercato, con già diverse operazioni in entrata definite e uscite impostate: ieri è stata la giornata dell’annuncio ufficiale di Douglas Luiz, ora Cristiano Giuntoli è già impegnato sui prossimi passaggi. Tra questi, potrebbe anche esserci una cessione a sorpresa.

Non è un mistero che di incedibili veri non esistono in casa Juventus: tutti hanno un prezzo, tutti i calciatori della rosa attuale se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua verrebbero lasciati partire. Vale per Bremer così come per Dusan Vlahovic, Danilo, Federico Gatti e Manuel Locatelli. A mettere pressione per l’uscito di uno dei bianconeri, inoltre, ci sarebbe Roberto De Zerbi.

De Zerbi vuole Locatelli: per l’offerta giusta la Juve lo lascia partire

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, Roberto De Zerbi avrebbe messo nel mirino Manuel Locatelli per il suo Marsiglia. Il centrocampista italiano è ancora scottato per la mancata convocazione da parte del CT Spalletti per l’Europeo, dopo essere stato uno dei protagonisti per tutte le qualificazioni, e una valutazione sul proprio futuro potrebbe essere fatta.

Anche perché la Juventus sta investendo in maniera importante sul centrocampo, con Douglas Luiz già ufficiale e Khéphren Thuram sempre più vicino. La concorrenza è sempre più folta in quel reparto e Locatelli vuole sentire la fiducia da parte di Thiago Motta, per comprendere se c’è spazio anche per lui nel nuovo progetto tecnico. La possibilità di raggiungere De Zerbi in Francia potrebbe intrigarlo, anche perché la stima che nutre il tecnico italiano per lui è cosa nota e potrebbe essere la chiave giusta per riprendere il percorso di crescita nella maniera migliore.