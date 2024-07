Nervi tesi e bufera su Spalletti: invocate le dimissioni

Sono ancora ore caldissime quelle che sta vivendo Luciano Spalletti, attaccato su più fronti dopo l’eliminazione da Euro 2024. Bufera sui social

Nonostante la bruttissima sconfitta rimediata contro la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024, Luciano Spalletti è stato già riconfermato a parole dal presidente Gabriele Gravina.

La debacle dell’Italia resta però ancora vivissima negli occhi dei tifosi azzurri che nell’arco di tutta la competizione hanno ammirato una Nazionale quasi svuotata e priva di una identità chiara, non in grado di tradurre in campo i concetti tattici proposti dall’ex allenatore del Napoli.

Inevitabili quindi le critiche soprattutto sul lavoro di Spalletti, con particolare interesse anche per il rapporto con lo stesso gruppo azzurro. A tal proposito ‘La Repubblica’ ha parlato di un duro confronto tra ct e squadra tra incomprensioni tattiche e non solo. Nel mirino anche la preparazione fisica per la competizione e la convocazione di Fagioli.

Italia, nervi tesi su Spalletti: bufera sui social

Tanti gli argomenti che ruotano intorno ad una intesa col gruppo squadra non del tutto scoccata per Luciano Spalletti.

In merito alla questione si sono quindi espressi diversi utenti, che su X hanno proposto pareri piuttosto forti:

Ho come l’impressione che alcuni giocatori abbiano seguito Spalletti altri no. Se non si trovano la prossima volta meglio declinare piuttosto che far fare ste brutte figure, dato che rimarrà Spalletti — Ilenia Miraglia (@MiragliaIlenia) July 1, 2024

Dico l’ultima su #EURO2024 dell’#Italia.

Spalletti ci ha capito poco e i giocatori hanno fatto di tutto per dimostrarglielo. — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) July 1, 2024

Quando convochi giocatori che hanno fatto l’intera stagione senza perdere una partita con rendimenti altissimi e metti sullo stesso piano #Fagioli, manco fosse #Totti, #DelPiero o #Baggio che stima può averne la squadra????? #Spalletti pic.twitter.com/SMQl1tqfOD — Luiss_Luigi (@luiss_luigi) July 1, 2024

Sto sentendo che i calciatori italiani non erano dalla parte di #Spalletti perché gli ha proibito la PlayStation. Fatevi ricoverare.#ItaliaSvizzera — [Simone] (@simonegianc) June 30, 2024

#EURO2024 🎙️❗️#Italia, resa dei conti in Germania: nervi tesi tra #Spalletti e la squadra. Ct sotto accusa per diversi motivi che includono la preparazione fisica, alcune scelte tattiche e certi favoritismi verso alcuni giocatori.

Il blocco #inter che doveva fare da pilastro si è… pic.twitter.com/g12GfG52GL — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) July 1, 2024

Ho letto l’articolo. Dunque Luciano non ha trovato feeling con la squadra,non ha fatto bene il suo lavoro,la squadra lo contesta e lui e Gravina vogliono l’aiuto delle squadre di A? E lo pagheranno pure il bel Luciano?Occhio eh.. — Irena🖤💙Marotta ligue😉 (@Irena67516527) July 1, 2024

Un minimo di dignità, dimettiti. 🧌 — Rocco2️⃣8️⃣💙🏆💙 (@roccor28) July 1, 2024