Italia, Cassano fa scattare la polemica: “Lo avevo detto a Spalletti”

Critiche a non finire su Luciano Spalletti dopo il fallimento dell’Italia a Euro 2024, ma arriva qualcuno a difendere il Ct

Sono i giorni delle polemiche, delle accuse, delle recriminazioni. Il copione consueto che si verifica ogni qualvolta l’Italia abbandoni una importante rassegna internazionale. E dopo aver fallito per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali, l’uscita dagli Europei in malo modo, agli ottavi di finale contro la Svizzera, è stata un duro colpo da digerire. Perché ci fa capire forse definitivamente ciò che calcisticamente non siamo più, al netto del trionfo continentale di tre anni fa.

Le polemiche, ovviamente, mai come questa volta investono tutti. I giocatori per le loro prestazioni, ma anche il Ct Luciano Spalletti per una gestione decisamente poco brillante, il presidente FIGC Gabriele Gravina e tutte le istituzioni calcistiche per le decisioni prese in questi anni che di sicuro non hanno aiutato il movimento. Situazione resa ulteriormente incandescente dai retroscena emersi su di un clima non proprio idilliaco tra Spalletti e i giocatori, almeno stando a quanto riportato da alcuni organi di stampa. Nonostante l’infuriare della tempesta, però, sia Gravina che Spalletti restano, per ora, al loro posto.

Cassano a favore di Spalletti: “Abbiamo una Nazionale scarsa”

Tra tanti commenti ad alta tensione nei confronti del Ct, a suo favore si leva una voce “amica”, quella di Antonio Cassano. L’ex attaccante dice la sua sul modo in cui sono andati gli Europei e a ‘Viva el Futbol’ difende l’operato di Spalletti.

“Siamo fuori dall’Europeo senza se e senza ma – ha spiegato – Avevo detto a Spalletti che la Nazionale era scarsa e che si trattasse di una brutta gatta da pelare. Resto sempre al suo fianco, lui era ed è un genio, eppure in Italia si continua sempre a speculare e a non voler giocare. La realtà dei fatti è che abbiamo fatto schifo, senza personalità, senza qualità, idee, senza le p…e, senza nulla di nulla. Spalletti non poteva fare più di questo. C’erano tanti mezzi giocatori che avrebbero dovuto venire fuori e invece niente”.