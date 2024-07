Doppia cessione per la Juventus: annuncio e cifre UFFICIALI

Doppia cessione ufficiale in casa Juventus. Questa mattina i bianconeri hanno salutato due giovani calciatori che si accasano all’Aston Villa

La nuova Juventus targata Thiago Motta inizia a prendere forma tra entrate ed uscite. Ieri il colpo Douglas Luiz, mentre questa mattina sono arrivate le cessioni di Iling Jr e Barrenechea proprio allo stesso Aston Villa.

Sono quindi arrivati i comunicati ufficiali da parte del club bianconero che ha salutato sia il giovane esterno inglese che il centrocampista argentino, che nell’ultima stagione è cresciuto molto grazie al prestito al Frosinone.

Nella nota ufficiale diramata dalla società piemontese si legge:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori:

Samuel Iling-Junior a fronte di un corrispettivo fisso di € 14 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 11,9 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti);

Enzo Alan Tomás Barrenechea a fronte di un corrispettivo fisso di € 8 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 5,5 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti).

Si rammenta che in data 30 giugno".

Doppia cessione importante quindi per la Juventus che ha monetizzato gli addii di due giovani interessanti come Iling Junior e Barrenechea. Affari con l’Aston Villa, che come evidenziato dalla stessa nota restano distaccati da Douglas Luiz.

“Si rammenta che in data 30 giugno 2024, come descritto nell’apposito comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo fisso di € 50 milioni. Le operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico della Società – basato sul differenziale dei corrispettivi fissi – pari a € 28 milioni. Tali operazioni – sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile – risultano qualificabili come operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale”.