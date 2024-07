Euro 2024, Francia-Belgio 1-0 | La cronaca della partita

Terza giornata degli ottavi di finale di Euro 2024: apre il lunedì una delle favorite, la Francia, che affronta il Belgio

Dopo le gare del sabato e della domenica, che hanno aperto gli ottavi di finale degli Europei, questo lunedì le prime Nazionali a scendere in campo per giocarsi il passaggio ai quarti sono la Francia e il Belgio: una sfida decisamente interessante.

I ‘Blues’, guidati in panchina dal commissario tecnico Didier Deschamps, hanno un po’ deluso nella fase a gironi e sono arrivati a giocarsi questa partita da secondi in classifica, alle spalle della rivelazione Austria di Ralf Rangnick nel gruppo D, complice anche il pareggio all’ultima giornata contro la già eliminata Polonia di Robert Lewandowski. Affrontano una Nazionale altrettanto deludente come il Belgio del commissario tecnico italiano Domenico Tedesco. Nel girone E, quello più equilibrato di Euro 2024 dove tutte e quattro le squadre partecipanti hanno chiuso con 4 punti, i ‘Diavoli Rossi’ hanno passato il turno come secondo in classifica alle spalle della sorprendente Romania. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Merkur Spiel-Arena’ di Dusseldorf.

FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-BELGIO

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Marcus Thuram, Mbappe. CT. Deschamps

BELGIO (4-1-4-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana; Doku, De Bruyne, Openda, Carrasco; Lukaku. CT. Tedesco

ARBITRO: Glenn Nyberg (Svezia)