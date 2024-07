Diogo Costa asciuga le lacrime di Ronaldo: il Portogallo batte la Slovenia ai rigori

Finisce ai calci di rigore la sfida tra Portogallo e Slovenia: a volare ai quarti di finale è la Nazionale di Ronaldo, sfiderà la Francia

All’inferno e ritorno. Ronaldo vola ai quarti di finale di Euro 2024 e deve ringraziare Diogo Costa, il vero eroe del Portogallo nella sfida contro la Slovenia. CR7 sbaglia il penalty nei supplementari, ma non quello nella lotteria dei rigori, quando il portiere lusitano entra in scena e para tre tiri su tre.

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio con il Portogallo che tiene il pallino del gioco e la Slovenia che si affida al contropiede. La squadra di Martinez può contare su un Leao che sembra in forma, ma le sgasate del milanista non producono i frutti sperati.

Ronaldo anche ci prova in più occasioni, soprattutto con i calci da fermo, ma trova sempre Oblak pronto, quando non pecca di precisione. L’occasione più importante nei primi 45 minuti è per Palhinha, servito in area da Leao: la sua conclusione però sfiora il palo.

Nel secondo tempo il copione non cambia ma è un contropiede di Sesko a mettere i brividi: lo sloveno fa tutto bene, tranne la conclusione che si spegne sul fondo. Al novantesimo altra occasione per Ronaldo: solo davanti a Oblak si fa murare dal portiere dell’Atletico Madrid che manda il match ai supplementari. Il duello si ripete nell’extra-time: Orsato fischia un calcio di rigore per un fallo su Diogo Jota. CR7 si presenta dagli undici metri, calcia anche angolato, ma Oblak indovina l’angolo e fa scoppiare in lacrime Ronaldo alla fine del primo supplementare.

Francia-Belgio 1-0 e Portogallo-Slovenia 0-0 (3-0 d.c.r.): cronaca e tabellino

Nel secondo tempo supplementare è la Slovenia a mostrare più coraggio e a farsi vedere con più costanza dalle parti di Diogo Costa. Al 115′ clamoroso errore di Pepe, Sesko si invola tutto solo verso la porta avversaria ma la sua conclusione trova il miracoloso intervento del portiere portoghese.

Si va così ai calci di rigore con Ilicic che sbaglia il primo tiro, non Ronaldo che si riscatta e fa gol. Diogo Costa respinge il tiro anche a Balkovec e Verbic, diventando l’eroe della serata. Bernando Silva segna il penalty decisivo e manda avanti il Portogallo.

Nell’altro ottavo di finale, andato in scena nel pomeriggio, è la Francia ad aver la meglio del Belgio grazie ad un’autorete di Vertonghen a cinque minuti dalla fine del match. Transalpini anche fortunati e che vanno ai quarti pur non avendo ancora mai segnato su azione.

FRANCIA-BELGIO 1-0: 85′ Vertonghen aut. (F)

PORTOGALLO-SLOVENIA 0-0 (3-0 d.c.r.)