La star di Euro 2024 fa impazzire il calciomercato: “Più di 250 milioni di euro”

La giovanissima stella di Euro 2024 è pronta a far impazzire anche il calciomercato: il prezzo è già salito alle stelle, oltre 250 milioni di euro

In questo Europeo, non sono poi tanti i calciatori che hanno rubato la scena, soprattutto se si parla di attaccanti. Ma un super talento ha già impressionato ed è destinato a farlo anche nel prossimo futuro: stiamo parlando di Lamine Yamal. L’abbiamo provato sulla nostra pelle, da italiani, ma stiamo parlando di uno dei fantasisti di maggiori qualità in Europa e che sta trascinando la Spagna.

Nel girone sulla carta più difficile del torneo, le Furie Rosse hanno totalizzato nove punti in tre partite e il classe 2007, a solo 16 anni, è sempre riuscito a dare sfogo e fantasia al gioco dei suoi, portando a casa anche un assist di pregevole fattura. Nelle ore in cui tutt’Italia si interroga su quale debba essere il futuro del nostro calcio, a partire dall’utilizzo dei giovani e dalla loro valorizzazione dei big di Serie A, la Spagna è un modello a cui ispirarsi.

E le ricadute sono anche sul calciomercato, o almeno sulla potenziale cessione di un calciatore di queste proporzioni. Il PSG, infatti, è da tempo sulle tracce di Lamine Yamal e sarebbe pronto a fare carte false pur di metterlo a disposizione di Luis Enrique, che stravede per lui.

Esplode il calciomercato attorno a Lamine Yamal, ma il Barcellona non vuole lasciarlo partire

La storia è vecchia di diversi mesi fa: Joan Laporte aveva ammesso di aver ricevuto un’offerta da circa 200 milioni per il suo super talento offensivo, e di averla rifiutata espressamente.

Il dossier non è comunque chiuso, perché il PSG è pronto a tornare alla carica, con l’intenzione di sostituire Kylian Mbappé, passato al Real Madrid, con uno dei migliori calciatori in circolazione in Europa. I francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto anche più soldi, fino ad arrivare a oltre 250 milioni per il suo cartellino, ma la risposta sarà sempre la stessa: Lamine Yamal non è in vendita.

Ancora neppure maggiorenne, l’ultimo rinnovo ha legato il fantasista ai blaugrana con un contratto fino a giugno 2026, ma solo perché la firma non sarebbe potuta andare oltre. C’è già un accordo sulla parola sul prossimo prolungamento fino al 2031, che blinderà il ragazzo. Le cifre dell’eventuale operazione fanno comunque riflettere e forse indicano la direzione da seguire per il futuro.