Svizzera-Italia, ansia Barella per un colpo alla coscia: il siparietto con la panchina

Preoccupazione per Nicolò Barella per una botta subita al quadricipite: rapido massaggio a bordocampo e botta e risposta con lo staff

DA BERLINO – Primi 20 minuti di gioco tra Svizzera e Italia, poche anzi pochissime emozioni. E un’Italia abbastanza spenta che fatica a costruire gioco e a trovare lo sfogo sugli esterni. Quello chiede Spalletti, che ha subito parlato con Gianluca Mancini spiegando che se si trovano in difficoltà il lancio per Chiesa ed El Shaarawy è comunque un’opzione, ma il problema è che proprio loro due non si trovano come dovrebbero con i piedi sulla linea e hanno il baricentro troppo basso.

Altra variabile importante sono un paio di botte prese da El Shaarawy e soprattutto Barella. Il centrocampista dell’Inter ha subito un colpo all’altezza del quadricipite sinistro che gli ha provocato parecchio dolore, lo ha lasciato claudicante. Ci ha giocato sopra per diversi minuti, poi in una pausa su corner a favore è corso a bordocampo a farsi massaggiare rapidamente. E dallo staff gli hanno chiesto se avesse bisogno di altri trattamenti o magari addirittura di uscire. Barella non ci ha pensato neanche mezzo secondo e ha risposto subito scuotendo la testa e agitando la mano come a dire ‘No no, assolutamente no’.