Spalletti allenatore da club: panchina in Serie A dopo la Nazionale

Luciano Spalletti può lasciare la Nazionale dopo Euro 2024: già pronta una panchina in Serie A per il commissario tecnico

Il dilemma è quello solito: può un ottimo allenatore di club essere anche un bravo commissario tecnico? Una domanda che da anni non ha una risposta definitiva e che ora tocca anche Luciano Spalletti.

Il suo gioco è stato ammirato in tutta Europa lo scorso anno, quando sulla panchina del Napoli diede spettacolo in Serie A e per larghi tratti di stagione anche in Champions League. Un gioco che però in Nazionale il commissario tecnico non è riuscito a replicare. Difficile farlo quando il parco giocatori tra cui scegliere non ha grandissima qualità e, soprattutto, quando i giorni a disposizione per lavorare sul gruppo sono molto pochi durante tutto l’anno.

Ci si aspettava che qualcosa si potesse vedere ad Euro 2024, grazie alle due-tre settimane di lavoro che Spalletti ha potuto avere prima del debutto, ma così non è stato. Ed allora la domanda sorge spontanea ed è quella che ha fatto Calciomercato.it sul proprio profilo X: “Per molti Spalletti è più allenatore da club che da Nazionale, dove lo vedreste meglio dopo Euro 2024 in caso di divorzio con la Federazione?”

Spalletti via dalla Nazionale: c’è già la panchina giusta in Serie A

Luciano Spalletti può dare il meglio di sé lavorando giorno dopo giorno con lo stesso gruppo di giocatori e, se questo è vero, non è la Nazionale il suo habitat naturale. Lo è un club, ma quale sarebbe la destinazione migliore per l’attuale commissario tecnico?

Di panchine importanti libere non ce ne sono, ma qualcosa nei prossimi mesi potrebbe succedere anche perché ci sono tanti nuovi percorsi che potrebbero rivelarsi fallimentare. Ed allora, stando alle risposte su X al nostro sondaggio, è il Milan – in caso di flop di Fonseca – l’idea più probabile per Spalletti: la pensa così il 50% di chi ha risposto alla domanda sul futuro dell’allenatore di Certaldo.

Il 21,6%, invece, ritiene che la soluzione migliore sarebbe il terzo ritorno di Spalletti alla Roma. Pochi quelli che vedono un futuro a Torino per l’attuale ct: il 15,9% crede sia la scelta migliore in caso di flop di Thiago Motta. Infine, ancora di meno quelli che vedono l’ex allenatore di Inter e Napoli in Premier League una volta chiuso il ciclo in Nazionale: appena il 12,5% dei votanti vede uno Spalletti inglese nel futuro prossimo.