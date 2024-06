Plusvalenze sospette, richiamo per il club bianconero: pronta l’indagine

Arriva la lettera inviata ai club sulle plusvalenze e gli scambi: hanno scritto al club bianconero, cosa sta succedendo

È corsa contro il tempo o quasi. Il 30 giugno è data importante dal punto di vista del bilancio per i club calcistici e le società si affrettano a chiudere le operazioni utili per sistemare i conti.

Un problema che riguarda la Serie A ma non soltanto il nostro campionato. In Premier League, ad esempio, ci sono diversi club che devono rientrare nei limiti dei 105 milioni di sterline di perdite in tre anni e per farlo si stanno imbastendo anche scambi tra gli stessi club nel mirino del PSR. Proprio in virtù di quanto sta accadendo, la Premier League ha voluto scrivere una lettera, indirizzata a tutti i club.

A riferirlo è ‘The Athletic’ che riporta di una lettera pervenuta al Newcastle, così come agli altri 19 club del campionato inglese. Una lettera che chiarisce alcuni punti relativi alle norme sul Fair Play finanziario, ricordando alle società le regole anche in considerazione di alcuni accordi che sono stati siglati prima della scadenza contabile del 30 giugno. Il riferimento appunto è ai diversi scambi che i club stanno cercando di completare, come l’indiscrezione di un possibile affare tra Newcatle e Everton con lo scambio tra Dominic Calvert-Lewin e Yankuba Minteh.

Premier League indaga sugli scambi: lettera al Newcastle

In particolare, stando a quanto riporta ‘The Athletic’, nella lettera che la Premier League ha inviato ai venti club che partecipano al principale campionato inglese, viene ricordato la possibilità di effettuare indagini su eventuali scambi tra società.

Nella missiva, infatti, la Lega inglese ricorda il diritto che ha di indagare su qualsiasi accordo e che, se lo ritiene necessario, ha anche la facoltà di chiedere informazioni su come è stata negoziata o come si è arrivati alla determinazione di una commissione di trasferimento. Insomma, un avviso chiaro su eventuali plusvalenze dovute a valutazioni fuori mercato di calciatori inseriti in scambi tra club alle prese con il pericolo di infrangere le regole del Fair Play Finanziario.

Tra i club sotto osservazione per questo motivo ci sono, oltre al Newcastle, anche Chelsea, Nottingham Forest, Everton, Aston Villa e il neopromosso Leciester. E alcuni scambi perfezionati negli ultimi giorni riguardano proprio Aston Villa e Chelsea (Ian Maatsen valutato 35 milioni di sterline e Omari Kellyman 19 milioni) o anche Everton e lo stesso Aston Villa (coinvolti Tim Iroegbunam e Lewis Dobbin). Tutti nel mirino della Premier League che avvisa i club: valori fuori mercato non saranno tollerati.