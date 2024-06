Juventus, salta lo scambio con due giocatori: si chiude con un’altra formula

La Juventus protagonista sul mercato: Douglas Luiz non basta a Thiago Motta, c’è un altro obiettivo caldissimo per il Dt Giuntoli

La Juventus non si fermerà evidentemente a Douglas Luiz, che presto verrà ufficializzato dai bianconeri dopo le visite mediche sostenute negli Stati Uniti nel ritiro del Brasile.

Il centrocampista verdeoro è impegnato in Coppa America con la sua nazionale e vestirà la maglia della ‘Vecchia Signora’ per i prossimi cinque anni, mentre Barrenechea e Iling-Junior faranno il percorso inverso approdando all’Aston Villa. I due ex Under 23 bianconeri sbarcheranno così in Premier League, mentre negli ultimi giorni la dirigenza della Continassa ha definito anche la partenza direzione Fiorentina di Kean. Nelle casse della Juve finiranno 17-18 milioni di euro tra parte fissa e bonus, tesoretto prezioso per dare così l’assalto ai prossimi colpi in entrata di Giuntoli. Il Football Director bianconeri ha tre priorità per il nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina: Koopmeiners, Calafiori e Khephren Thuram.

Calciomercato Juventus, Thuram caldo: il Nizza rifiuta Kostic e Milik

Al momento è caldissima la pista che porta al figlio e fratello d’arte, che ha già dato la sua disponibilità al passaggio in maglia bianconera.

Forte del sì del giocatore, Giuntoli adesso sta cercando di trovare la quadra per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro visto anche il contratto in scadenza solamente tra un anno con il Nizza. Thuram intrigava anche Inter e Napoli in Italia, ma ormai la Juventus è avanti nelle negoziazioni e punta a chiudere la partita per consegnare il francese a Thiago Motta in vista della prossima stagione. Tutto indipendentemente dal futuro del connazionale Rabiot, che ancora deve sciogliere le riserve sull’offerta per il rinnovo presentatagli dai bianconeri. Giuntoli per abbassare la parte cash ha provato a inserire nell’operazione uno tra Kostic e Milik, incassando però il no secco del Nizza visto l’ingaggio oneroso sia del serbo che della punta polacca.

Sullo sfondo resta sempre l’opzione del baby Nonge, profilo che non dispiace alla dirigenza della compagine di Ligue 1. Il Nizza però preferirebbe la formula cash e la prossima settimana potrebbe già essere decisiva per il trasferimento di Thuram sotto la Mole. Giuntoli spinge: Douglas Luiz non basta a Thiago Motta per la nuova Juve.