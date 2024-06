Italia, Barella esce dallo stadio zoppicando vistosamente. Anche El Shaarawy claudicante | VIDEO

Il centrocampista dell’Inter ha subito una brutta botta al quadricipite nel primo tempo, così come El Shaarawy

DA BERLINO – Strascichi fisici, morali, e chissà quali altri. La partita con la Svizzera rischia di lasciare il segno sotto tanti punti di vista, a lungo termine e breve. Lo sa bene anche Nicolò Barella, che ha giocato praticamente tutto il primo tempo al minimo dopo una botta subita a centrocampo al quadricipite.

Diverso tempo a terra, poi il dolore e il massaggio durante il match a bordocampo e infine la sostituzione, figlia della brutta partita e delle sue condizioni non ottimali evidenziate anche sul gol di Freuler, il cui inserimento è stato perso proprio dal giocatore dell’Inter (ma non solo). Anche se sembrava aver messo il problema quanto meno a bada, riuscedo a conviverci. Uscendo dallo stadio, al passaggio in zona mista insieme ad Alessandro Bastoni, abbiamo intercettato proprio Barella che zoppicava molto vistosamente e non ci ha risposto sulle sue condizioni. Poco dopo anche Stephan El Shaarawy è passato in zona mista claudicante (molto meno rispetto al compagno) per una botta subita nel primo tempo. Il Faraone è stato poi sostituito all’intervallo.