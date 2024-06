Euro 2024, Germania-Danimarca 2-0: padroni di casa ai quarti

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra la Germania di Nagelsmann e la Danimarca di Hjulmand in tempo reale

La Germania ospita la Danimarca a Dortmund nella seconda gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Una sfida di sola andata che in caso di parità al 90esimo si protrarrà con i tempi supplementari e, se ce ne fosse bisogno, i calci di rigore, che sarà diretta dall’arbitro inglese Oliver.

Da una parte i tedeschi padroni di casa di Julian Nagelsmann, che devono fare a meno dello squalificato Tah, si sono qualificati come primi del girone A con 7 punti frutto delle vittorie contro la Scozia e contro l’Ungheria prima del pareggio in extremis contro la Svizzera firmato da Fullkrug. Dall’altra parte gli scandinavi di Kasper Hjulmand, che a loro volta saranno privi di Morten Hjulmand appiedato dal giudice sportivo, si sono piazzati al secondo posto del gruppo C con tre pareggi: 1-1 contro la Slovenia e contro l’Inghilterra e 0-0 contro la Serbia. La partita sarà visibile in tv soltanto su Sky Sport, come anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due Nazionali risale ad una amichevole in Austria di tre anni fa, quando impattarono sul punteggio di 1-1 con le reti messe a segno da Neuhaus e Poulsen. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti di finale con la vincente tra la Spagna e la Georgia. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra Germania e Danimarca live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Germania-Danimarca

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Rudiger, Raum; Kroos, Andrich; Sané, Gundogan, Musiala; Havertz. CT Nagelsmann

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergard; Maehle, Hojbjerg, Delany, Bah; Eriksen; Skov Olsen, Hojlund. CT Hjulmand