Dal Genoa all’Inter: l’annuncio è doppio

Le strategie di calciomercato dell’Inter proseguono col passare delle settimane. Intanto arriva un doppio annuncio dal Genoa su Martinez e Gudmundsson

L’Inter campione d’Italia prosegue la propria post season. I nerazzurri hanno già incamerato da tempo nuovi innesti come Taremi e Zielinski, soffermandosi anche sui rinnovi di alcuni big come Barella e Lautaro.

Il focus attuale di Marotta e soci è quindi sul calciomercato del prossimo futuro, con l’arrivo di Josep Martinez tra i pali ormai sempre più vicino. Proprio l’asse col Genoa si riscalda nuovamente e l’affare relativo all’estremo difensore spagnolo potrebbe non essere l’ultimo col Grifone di questa estate. Sono intanto confermate le visite mediche con l’Inter dello stesso Martinez, prima della firma sul contratto da cinque anni con i nerazzurri. Al Genoa, tra parte fissa e bonus, andranno poco meno di 16 milioni di euro per il portiere spagnolo.

Intanto dallo stesso club rossoblù risuona forte e chiara la voce di Andres Blazquez, amministratore delegato dei liguri dal 2022, che ha spiegato in una lunghissima intervista a ‘Calcio e Finanza’ tutta la strategia. In merito a Martinez ha ammesso: “Martinez è ormai quasi un calciatore dell’Inter, poi ci sono altri giocatori che venderemo questa estate, ma per lo più non i titolari. Puntiamo ad avere un impatto positivo di 10-12 milioni riuscendo a investire, come abbiamo fatto con Vitinha, anche in previsione di qualche uscita”.

Calciomercato Inter, l’annuncio su Gudmundsson: “L’inchiesta non ha influenzato l’interesse per lui”

Blazquez ha fatto il punto della situazione delle vicende di casa Genoa, e non poteva mancare anche un passaggio sulla stella assoluta della squadra: Albert Gudmundsson.

L’attaccante islandese è grande obiettivo della stessa Inter da tempo, e dopo Martinez potrebbe quindi andare ad infiammare nuovamente l’asse tra i liguri e i meneghini. Il prossimo autunno Gudmundsson dovrà affrontare in patria un processo per violenza sessuale, e in merito alla questione con annessi pensieri sul futuro, l’ad genoano ha ammesso: “L’inchiesta su Gudmundsson non ha influenzato l’interesse dei club per lui. Si tratta di un processo non semplice anche se il calciatore si è sempre detto convinto della sua innocenza e noi gli crediamo”.

Infine ha aggiunto: “Dico che la sua situazione non è stata influenzata perché il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato”. La situazione sull’islandese resta quindi intricata, mentre l’Inter osserva e prova a trovare una soluzione per arrivare ad un attaccante da 16 gol e 5 assist nell’ultima annata.