A rischio per Svizzera-Italia, Spalletti si ritrova in emergenza

A poche ore di Svizzera-Italia cresce l’allarme per la Nazionale di Spalletti che potrebbe ritrovarsi in emergenza: è a rischio per gli ottavi

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Svizzera-Italia, primo ottavo di finale di Euro 2024. Alle 18 ci sarà il via del match che vedrà gli azzurri scendere in campo per provare a staccare il pass per i quarti.

Il commissario tecnico ha deciso di cambiare molti uomini: si torna al 4-3-3, con lo squalificato Calafiori sostituito da Mancini e Darmian favorito su Cambiaso per prendere il posto dell’infortunato Dimarco. Altre novità a centrocampo con Fagioli e Cristante al posto di Jorginho e Pellegrini, mentre in attacco torna Scamacca, che vince il ballottaggio con Retegui, e sarà affiancato dal rientrante Chiesa e dal debuttante El Shaarawy.

Ma le ore della vigilia sono alimentate da un dubbio che tormenta il ct italiano: Alessandro Bastoni. L’attacco influenzale che ha colto ieri il difensore dell’Inter non è ancora passato e resta a forte rischio la presenza del calciatore quest’oggi negli undici titolari dell’Italia contro la Svizzera.

Le condizioni di Bastoni non sono migliorate, come invece si attendeva, ed ora l’ottimismo circa la sua presenza in campo si sta affievolendo, lasciando spazio alle riflessioni sulla possibile sostituzione.

Svizzera-Italia, Spalletti sceglie il sostituto di Bastoni

Non dovesse recuperare Bastoni per essere schierato da titolare, l’Italia si ritroverebbe in emergenza in difesa, considerata l’assenza anche di Calafiori. Con Mancini al posto del centrale del Bologna, in caso di forfait dell’interista, Spalletti si affiderebbe a Buongiorno, con una coppia centrale completamente inedita.

Soltanto poche ore e si capirà se davvero Bastoni dovrà alzare bandiera bianca o se potrà scendere in campo regolarmente dal primo minuto. In caso di forfait, Buongiorno è pronto all’esordio ad Euro 2024 con un’Italia che giocherebbe a quel punto con questo undici: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Buongiorno, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

La Svizzera, invece, dovrebbe rispondere con un 3-4-3 formato da questi undici calciatori: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas