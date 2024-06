Rissa al pub prima della partita, calciatore nella bufera: “Non lo hanno riconosciuto”

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Monaco di Baviera, dove un calciatore ‘italiano’ sarebbe rimasto coinvolto in una rissa

Il campionato Europeo è fermo dopo la fine della fase a gironi, ma dalla Germania arrivano notizie clamorose: un giocatore coinvolto in una rissa in un pub.

Ha del clamoroso quanto sarebbe accaduto a Monaco di Baviera nei giorni scorsi. In particolar modo, alla vigilia della sfida tra Danimarca e Serbia, valevole per la fase a gironi di Euro 2024, poi terminata con un pareggio a reti bianche che ha condannato all’eliminazione dal torneo con appena 2 punti ottenuti per Vlahovic e compagni. E tra i giocatori della selezione serba c’era anche Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej e portiere in forza al Torino dal 2017, quando fu prelevato dai polacchi del Lechia Gdansk.

L’estremo difensore del club granata – mai sceso in campo nelle tre partite giocate dalla Serbia in Germania – sarebbe stato coinvolto in una rissa in pub di Monaco di Baviera nel giorno libero prima della decisiva sfida contro la Danimarca. Una vicenda con ancora diversi aspetti da chiarire: in particolar modo, come rivelato dal quotidiano serbo Telefraf, il portiere classe ’97 sarebbe stato protagonista di una lite con un tifoso il quale lo avrebbe criticato dopo averlo ‘sorpreso’ a bere alla vigilia di una partita così importante per la selezione serba. Il tifoso lo avrebbe addirittura colpito, anche se il titolare del locale teatro della rissa avrebbe fornito una versione dei fatti differente.

Euro 2024, rissa al pub: coinvolto Milinkovic-Savic

Il titolare del locale, infatti, avrebbe spiegato alle autorità che la rissa sarebbe scoppiata a seguito di un equivoco con i buttafuori. Resta in silenzio la Federcalcio serba, che non si è espressa in merito.

Il titolare del locale ha spiegato che Vanja Milinkovic-Savic si sarebbe recato nel pub “ma le guardie di sicurezza all’ingresso non lo hanno riconosciuto” e così “non lo hanno fatto entrare perché indossava i pantaloncini della nazionale”. Una decisione che avrebbe fatto arrabbiare il portiere serbo, scatenando così la rissa. Il titolare è subito intervenuto: “Gli ho preso la mano e gli ho detto di entrare con me, ma lui non mi ha voluto seguire”. Tutto si sarebbe verificato “nel giardino del locale, ma non ho visto cosa gli hanno lanciato e cosa si sono detti”.

Un episodio non confermato da fonti ufficiali, ma che ha ulteriormente acuito il malumore dei tifosi serbi nei confronti del commissario tecnico Dragan Stojkovic, accusato di non essere stato in grado di gestire il gruppo della Serbia, tra le possibili outsider e invece eliminata senza aver vinto neanche una partita nella fase a gironi di Euro 2024.