Parte Calciomarcato.it: mercato (e non solo) da una prospettiva differente

Una nuova realtà editoriale per uno sguardo diverso al mondo del mercato e dello sport: nasce il portale Calciomarcato.it

Il mondo dell’informazione sul web corre veloce ed è in costante evoluzione. Si fanno largo sempre più attori protagonisti, specialmente nell’ambito dell’informazione sportiva, cui si deve tendere con la maggior qualità e velocità possibili, ma anche fornendo agli utenti una offerta il più possibile variegata nella trattazione e nel tono con cui si affrontano i vari argomenti. E’ con questa finalità che nasce il sito di ‘Calciomarcato.it’.

Un nuovo portale in cui al centro ci saranno ovviamente le notizie calcistiche e gli approfondimenti di calciomercato, ma non soltanto questo. Verrà dedicato anche spazio agli altri sport, con una estate che del resto proporrà tanti appuntamenti importanti dal tennis di Wimbledon alla Formula Uno, fino alle Olimpiadi, e una rubrica a parte sarà quella dedicata alle curiosità in ambito sportivo, dal mondo dei social e non solo.

Su ‘Calciomarcato.it’ anche una presenza speciale, quella di Damiano Coccia detto ‘Er Faina‘, noto web influencer e grande appassionato di calcio e sport, con collaborazioni importanti in corso per diversi canali. Al gruppo di ‘Calciomarcato.it’ un in bocca al lupo per la nuova avventura e gli auguri di buon lavoro.