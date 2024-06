Nuova bufera in casa Milan, i tifosi in rivolta: che cosa sta succedendo

Il Milan va a caccia di attaccanti per rivoluzionare il reparto avanzato di Paulo Fonseca: possibile doppio colpo

Il club rossonero – a sorpresa – potrebbe regalare al nuovo tecnico due numeri 9 dopo l’addio di Olivier Giroud e in vista di altri possibili tagli.

In casa Milan è iniziata la rivoluzione attacco. L’addio di Olivier Giroud costringerà il club rossonero a trovare un nuovo centravanti, ma non solo. Il reparto avanzato del Diavolo ha necessità di essere oggetto di un deciso restyling. Da tempo è stato individuato Joshua Zirkzee come possibile innesto per l’attacco: l’attaccante olandese, rivelazione della sorpresa Bologna targato Thiago Motta, era l’obiettivo principale del Milan, ma la trattativa è stata frenata dai 15 milioni di commissioni richiesti dall’agente del giocatore, facendo lievitare i costi dell’operazione a 55 milioni.

Ecco perché gli uomini mercato del Milan hanno ripreso a guardarsi intorno e a dragare il mercato degli attaccanti, valutando ipotesi alternative. E in tal senso, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero starebbe valutando l’ipotesi di spendere la cifra da investire su Joshua Zirkzee per consegnare a Paulo Fonseca non un solo centravanti, ma due. Un doppio numero 9 per il nuovo tecnico rossonero in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, due numeri 9 per Paulo Fonseca

In particolar modo, l’idea del Milan sarebbe quella di provare a portare alla corte di Paulo Fonseca due centravanti, due numeri 9. E i nomi sarebbero già stati individuati.

I due attaccanti che potrebbero vestire la maglia rossonera sono Romelu Lukaku e Tammy Abraham, entrambi legati alla Roma, seppur in modo diverso. Il belga, che si appresta ad affrontare la Francia di Mbappé agli ottavi di finale di Euro 2024, è reduce dall’esperienza in prestito in giallorosso e rientrerà al Chelsea. Il secondo, invece, è reduce da un lungo stop e dal rientro in campo nel finale della passata stagione.

Per Big Rom, il Milan ragiona su una potenziale offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro, o magari aspettare e provare a battere la strada del prestito. Tammy Abraham, invece, oggi costa tra i 20 e i 25 milioni di euro dopo che la Roma ne ha spesi 40 per prelevarlo proprio dal Chelsea nell’estate del 2021. Insomma, i 55 milioni necessari per arrivare a Joshua Zirkzee potrebbero essere investiti per consegnare a Fonseca due attaccanti. Nonostante le durissime reazioni social dei tifosi a riguardo: ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Il #milan prenderebbe Lukaku e Abraham perché costano, insieme, quanto Zirkzee. Se fosse vero sarebbe la conferma che, prima di un attaccante, serve un direttore sportivo “del mestiere” e/o qualcuno che ricordi a Cardinale che il calcio è diverso dal baseball — Giuseppe (@giuseppeblan) June 28, 2024

Quindi lunedì Abraham, martedì Lukaku, mercoledì Abraham, giovedì Lukaku. Venerdì: Entrambi — Vanandrix (@vanandrix) June 28, 2024