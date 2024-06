L’Inter scippa Calafiori alla Juventus: “Affare da 50 milioni” | ESCLUSIVO

Riccardo Calafiori è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo: l’Inter sfida la Juventus, affare da 50 milioni di euro

È uno dei protagonisti dell’Italia ad Euro 2024: il nome di Riccardo Calafiori non comparirà tra gli undici titolari di Spalletti contro la Svizzera perché squalificato, ma è già ben presente in quello degli operatori di mercato.

Il 22enne difensore di proprietà del Bologna, è una delle note più liete della Nazionale impegnata in Germania: anche per questo il suo futuro è sempre più complicato da decifrare, visto che di pretendenti ce ne sono diverse e tutte agguerrite.

In prima fila da mesi ormai c’è al Juventus che può contare sul richiamo di Thiago Motta, allenatore che ha avuto un peso molto importante nell’esplosione di Calafiori. I bianconeri però non sono ancora riusciti a trovare un accordo con il Bologna ed ora devono fare i conti con l’interesse di numerosi altri club, oltre che con una valutazione che viaggia sempre più verso l’altro.

A parlare del difensore del Bologna a Ti Amo Calciomercato su Tv Play è Fabio Santini che mette in guardia la Juventus: c’è anche l’Inter sul difensore.

Calciomercato Juventus, Inter su Calafiori: “Prezzo in aumento”

Fabio Santini dice chiaramente che la pista Juventus non è più così semplice da percorrere. “Oggi Calafiori lo compri per non meno di 45 milioni, si era partiti da una quotazione di 20 milioni. La Juventus lo cerca, ma occhio all’Inter e anche alla Premier League. La quotazione salirà ancora”.

I nerazzurri quindi, stando all’indiscrezione lanciata da Santini, sarebbero anche loro sulle tracce di Calafiori, anche se l’investimento richiesto è molto oneroso e la difesa di Inzaghi, pur avendo bisogno di un ritocco, non è una delle priorità per Marotta e Ausilio. Certo va ricordato l’infortunio di Acerbi, che tornerà comunque per il ritiro estivo e potrà fare regolarmente la preparazione. Ad ogni modo c’è da registrare questo possibile interesse per Calafiori da parte dell’Inter che potrebbe quindi sfidare la Juventus.

Per entrambe però c’è un’insidia non di poco conto: l’interesse dei club di Premier League che non avrebbero problemi a soddisfare le richieste del Bologna per l’acquisto del cartellino del ventiduenne cresciuto nel vivaio della Roma. Richieste che potrebbero aumentare ulteriormente se l’Italia riuscisse ad andare avanti ad Euro 2024 e Calafiori si confermasse come uno dei migliori della formazione di Spalletti.