‘Giallo’ Lukaku tra Napoli e Milan: che cosa sta succedendo

‘Giallo’ Lukaku tra Napoli e Milan. Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante belga, che cosa sta succedendo

La ‘telenovela’ Lukaku è destinata ad infiammare anche questa sessione di calciomercato. Dopo l’esperienza alla Roma, infatti, il bomber belga è alla ricerca di una nuova destinazione. L’obiettivo suo e del Chelsea è quello di lasciare definitivamente.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, Lukaku è tornato ad essere un obiettivo del Milan. I rossoneri sono in piena corsa per il centravanti ex Inter e Roma insieme al Napoli di Antonio Conte. La dirigenza del Milan però non ha intenzione di andare oltre alla formula del prestito, anche lo stipendio da più di 7 milioni di euro netti è ritenuto eccessivo. Lo stesso vale per il club di De Laurentiis. La strada per Lukaku, insomma, è ancora molto lunga per entrambe le società, considerando la volontà del Chelsea di cedere il calciatore a titolo definitivo per 40 milioni di euro circa. Nel frattempo è spuntato un like dell’attaccante belga impegnato ad Euro 2024.

Lukaku, spunta il like: le reazioni social dei tifosi di Napoli e Milan

Non è passato inosservato il like lasciato dal giocatore al post di presentazione di Antonio Conte pubblicato dal Napoli. In conferenza stampa, l’allenatore ha parlato così: “Stiamo parlando di un ragazzo e di un calciatore forte. Uno come Osimhen, un calciatore eccellente. Non c’è nessun commento da fare, solo da ammirarli quando giocano e di sperare di averli sempre dalla propria parte e mai contro in partita”.

Un like, quello di Lukaku, che ha scatenato anche le reazioni social. Per i tifosi ci sono pochi dubbi: Lukaku vuole solo il Napoli e Conte. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it

Se #oshimen parte #lukaku va a Napoli al 100 % — unknow (@Whois1899) June 28, 2024

#Lukaku tra Ibra e Conte scegliere sempre di andare con l’ultimo… — Alessia Nieddu (@alessita_1994) June 28, 2024

Raga stanotte ho sognato che il Milan ufficializzava Lukaku.

Gli incubi mi state facendo venire @acmilan mortacci vostri. 🥲#28giugno #Lukaku — La_ila (@Papeethinaikos) June 28, 2024