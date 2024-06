Euro 2024, Allegri CT della Nazionale eliminata: pronto subito

Spunta il nome di Massimiliano Allegri per la panchina di una grande Nazionale già uscita dall’Europeo in Germania

Massimiliano Allegri vorrebbe ripartire subito dopo il divorzio burrascoso con la Juventus. Alla fine è stato evitato il tribunale per il licenziamento per giusta causa, con le parti che hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto – che scadeva nel 2025 – e annessa buonuscita. La preferenza del tecnico livornese era alla Serie A, ma nessuna big ha pensato a lui.

In verità nemmeno all’estero c’è stata la fila per accaparrarsi Allegri, che paga sicuramente tre anni non entusiasmanti a Torino, con la vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio che non può aver certo dato lustro al suo secondo ciclo in bianconero. Per l’allenatore toscano potrebbe ripresentarsi qualche club della Saudi League, oppure una Nazionale.

Nei giorni scorsi è stato accostato addirittura all’Italia, in caso di eliminazione domani sera contro la Svizzera. Però Spalletti ha altri due di contratto e ad oggi la Federcalcio non sembra propensa a cambiare CT, pure per una questione prettamente economica. Ma per Allegri potrebbero farsi avanti altre Nazionali, proprio in queste ore è emersa la candidatura della Serbia, che ha già lasciato Euro 2024 terminando all’ultimo posto del Gruppo C con appena 2 punti.

La spedizione in Germania della Serbia è stata un fallimento pure dal punto di vista del gioco espresso, ecco perché Stojkovic potrebbe rischiare il posto. ‘Telegraf.rs’ fa il nome di Allegri per la sua successione, ma quella del sito serbo non è una notizia, bensì un’ipotesi di candidatura per la panchina della Nazionale. Infatti vengono inseriti pure altri grandi nomi – da Klopp a Pioli – con una cosa in comune: tutti sono attualmente senza una squadra.

Allegri CT della Serbia: l’ex tecnico della Juve ritroverebbe Kostic e Vlahovic

Allegri potrebbe davvero essere contattato dalla Federcalcio serba, ma crediamo che difficilmente accetterebbe la panchina della Nazionale, dove tra l’altro ritroverebbe due suoi calciatori alla Juventus: Filip Kostic e, soprattutto, Dusan Vlahovic.

Si è parlato a lungo del suo rapporto con il centravanti ex Fiorentina. Un rapporto per molti complicato, per altri invece molto buono. Allegri apprezzava Vlahovic (deludente all’Europeo), che ricordiamo la Juve ha pagato più di 80 milioni con le commissioni, però di certo non lo riteneva un centravanti di altissimo livello.