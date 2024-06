È arrivato l’annuncio UFFICIALE: il Milan lo ha preso a titolo definitivo

Il Milan ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo: il comunicato ufficiale, il calciatore è ora totalmente rossonero

In attesa dei colpi di mercato per la prima squadra, il Milan ha piazzato un importante colpo in prospettiva. I rossoneri, infatti, hanno riscattato Alejandro Jimenez che lo scorso anno ha fatto anche qualche apparizione nella squadra maggiore.

Il comunicato è arrivato pochi minuti fa: “AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alejandro Jiménez Sánchez dal Real Madrid” si legge nella nota pubblicata dalla società rossonera. Un acquisto che testimonia la fiducia che il club lombardo ha nei confronti del calciatore spagnolo, classe 2005.

Jimenez era arrivato in prestito dal Real Madrid la scorsa estate, diventando un pilastro della Primavera che è arrivata in finale di Youth League. Oltre alle 19 presenze con la formazione giovanile milanista, il terzino spagnolo ha fatto il suo debutto in prima squadra: l’esordio è datato 2 gennaio 2024 in occasione del match di coppa Italia contro il Cagliari. A fine stagione le presenze con i grandi saranno 5.

Milan, nuovo contratto per Jimenez: i dettagli

Non soltanto il riscatto dal Real Madrid per Jimenez che ha anche firmato il nuovo contratto con il Milan.

Un accordo che si estenderà fino al 20 giugno 2028, con la possibilità per il club di allungarlo ulteriormente di una stagione, sfruttando l’opzione a favore della società.