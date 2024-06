Clamorosa opzione in Serie A, blitz di Varane in Italia: fissato l’incontro

Nel corso della prossima settimana Raphael Varane sarà in Italia con i suoi agenti per parlare con un club di Serie A. Le ultime

Quello che sembrava configurarsi soltanto come uno scenario suggestivo, con il passare delle ore sta assumendo i contorni di una vera e propria trattativa. Stiamo parlando del possibile arrivo di Raphael Varane in Serie A dopo il mancato rinnovo da parte del centrale francese del contratto con il Manchester United in scadenza tra pochi giorni.

Accostato a diverse compagini saudite, negli ultimi giorni l’ex difensore del Real Madrid è finito nei dossier anche del Como. Dopo i primi sondaggi esplorativi il club lombardo sarebbe pronto ad uscire definitivamente allo scoperto. Come evidenziato da Sky Sport, infatti, nel corso della prossima settimane Varane in persona – accompagnato dai suoi agenti – sarà a Como per parlare con l’area tecnica del club neo promosso. Un contatto tra le parti per capire eventuali margini di manovra: il difensore, infatti, vuole capire se effettivamente accettare l’offerta del Como possa rappresentare per lui la scelta più congeniale per il suo futuro. Nei prossimi giorni, dunque, staremo a vedere se ci saranno i presupposti affinché il Como riesca a mettere le mani su Varane.