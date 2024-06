UFFICIALE: Milan Under 23 ammesso al campionato

Il Milan Under 23 prenderà ufficialmente parte al prossimo campionato di Serie C: arriva l’annuncio definitivo

Dopo Juventus e Atalanta, il Milan sarà la terza squadra di Serie A ad avere una selezione Under 23 nelle categorie inferiori. Per i rossoneri, ci sarà il debutto nella stagione 2024/2025 nel campionato di Serie C.

L’ufficializzazione è arrivata dopo il Consiglio Federale tenutosi questa mattina, che ha preso atto della vacanza di organico nelle squadre di terza serie, dovuta alla non ammissione dell’Ancona. La Covisoc e la Commissione infrastrutture hanno dato parere positivo all’ingresso della selezione giovanile dei rossoneri, che sarà allenata da Daniele Bonera. Domani mattina, il Milan Futuro saprà in quale dei tre gironi (A, B o C) sarà inserito. Per regolamento, ognuna delle tre selezioni Under 23, incluse quelle di Juve e Atalanta, dovrà essere allocata in un girone differente.