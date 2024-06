Svincolato di lusso per il Como: è il pupillo di Mourinho

Svincolato di lusso per il Como che sogna in grande per il prossimo campionato di Serie A. Spunta il nome di un campione del mondo francese

Il Como torna in Serie A in grande stile e con un progetto estremamente ambizioso. I lariani hanno tutta l’intenzione di non essere solamente di passaggio, e lo si evince anche dal primo grande colpo di mercato estivo messo a referto.

Nei giorni scorsi il Como ha infatti ufficializzato l’arrivo alla corte di Cesc Fabregas di Andrea Belotti, attaccante in prestito alla Fiorentina negli ultimi sei mesi ma proveniente dalla Roma per un esborso non indifferente. 6 gol complessivi nell’ultima annata di Serie A per il Gallo equamente divisi tra la capitale e Firenze. Al Como l’ex Torino ha quindi tutte le intenzioni di rilanciarsi nuovamente con continuità e sui livelli di qualche stagione fa.

Intanto la compagine neopromossa non si ferma, e continua a valutare soluzioni da portare al servizio della guida tecnica. Una serie di obiettivi ambiziosi con il chiaro intento di alzare il valore della rosa sia dal punto di vista della qualità che da quello dell’esperienza. Un mix utile chiaramente ad ogni squadra che vuole salvarsi in Serie A, a maggior ragione dopo anni di digiuno dalla massima serie. Ed è esattamente in questo contesto che va ad inserirsi un profilo come quello di Raphael Varane, recentemente associato al Como dal collega Fabrizio Romano, e calciatore tanto forte da essere stato annoverato da Josè Mourinho tra i più forti che abbia mai fatto esordire.

Calciomercato Como, Varane è l’obiettivo dei sogni: la situazione

Il Como per il suo ritorno in Serie A vuole quindi fare le cose alla grandissima, provando ad incrementare il valore della squadra a disposizione di Cesc Fabregas e soci.

Lo stesso ambizioso allenatore spagnolo vorrebbe quindi provare a portare in quel di Como un campione esperto come Varane, che chiuderà per fine contratto la propria avventura col Manchester United. I ‘Red Devils’ avevano già comunicato da tempo la partenza del calciatore al quale non è stato allungato l’accordo. Tre anni poco brillanti ad Old Trafford per il classe 1993 di Lille che nell’ultima annata ha messo a referto 32 presenze, ma considerando tutte le competizioni, con un gol e circa 2200 minuti giocati.

Lecito attendersi di più dall’ex Real Madrid che in carriera ha anche vinto il Mondiale nel 2018 guidando da titolarissimo la retroguardia. I tifosi del Como sperano quindi nel grande sogno, fermo restando la concorrenza internazionale che i lariani potrebbero trovarsi di fronte.