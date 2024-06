Stadio chiuso e maxi squalifica: caos dopo la partita

Si infiamma il finale di campionato. Il calcio giocato ha offerto in Spagna un finale thriller e sanzioni pesantissime dopo una sfida di playoff a dir poco infuocata

Chiusura di stagione terribile per il Gimnastic de Tarragona che ha macchiato il playoff contro il Malaga con un epilogo bruttissimo del quale la società risponderà con sanzioni molto pesanti tanto al club quanto ad alcuni calciatori protagonisti.

4-3 complessivo tra andata e ritorno per il Malaga che ha quindi superato il turno ottenendo la promozione nella seconda serie del calcio iberico. Si lecca le ferite e fa i conti con un finale da dimenticare il Nastic, che ha incassato provvedimenti disciplinari fortissimi da parte della RFEF. Sono infatti note le sanzioni dopo Nàstic de Tarragona-Málaga giocata sabato scorso al ‘Nou Estadi Costa Daurada’.

A seguito delle decisioni del giudice sportivo in merito a tutti gli episodi registrati dall’arbitro Eder Mallo, a gara conclusa, il club catalano dovrà rispondere a decisioni piuttosto dure. La situazione più grave riguarda certamente le minacce di morte che il direttore di gara ha ricevuto una volta entrato nello spogliatoio, la cui porta è stata bussata ripetutamente e aperta senza autorizzazione per intimidire l’intera squadra arbitrale.

Sanzioni pesantissime in Spagna: squalifica lunga e chiusura dello stadio

Nel corso di una partita infinita e ricca di stravolgimenti non sono mancate anche tensioni tra il pubblico con annessa interruzione di ben sette minuti con il referto che narra del lancio di una moneta, petardi e razzi.

Un autentico disastro che ha portato alla decisione di sanzionare con la chiusura l’Estadi Nou Costa Daurada per quattro partite a porte chiuse, il tutto con annessi 10mila euro di multa alla società.

Anche Ignacio González Ruiz e David Concha Salas sono stati sanzionati molto duramente. Il primo è stato espulso per doppia ammonizione e dal referto si legge che ha affrontato il quarto uomo “colpendolo anche con l’indice sulla parte destra del fianco”. Dopodiché è rimasto nell’ingresso degli spogliatoi guardando la partita e rifiutandosi di andarsene nonostante l’insistenza del team di sicurezza.

Gonzalez ha quindi incassato cinque giornate di squalifica oltre a tre mesi di sospensione per aver attaccato gli arbitri. Nel caso di David Concha sono arrivati invece ben 12 turni di squalifica: una somma di sanzioni arrivate per aver protestato in maniera particolarmente accesa contro il direttore di gara e il team arbitrale. Il modo peggiore per concludere la stagione del Gimnastic de Tarragona.