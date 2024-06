Rescissione e accordo col Milan: rinforzo gratis dal Barcellona

Sono state 25 le presenze, per complessivi 1.622′, in quella che molto probabilmente sarà la sua unica stagione in carriera con la maglia del Barcellona

Gratis dal Barcellona. Per il Milan un rinforzo che, quantomeno dal punto di vista numerico, servirebbe come il pane. Ma anche dal punto di vista dell’esperienza, e lui ne ha da vendere visti i 33 anni da poco compiuti, farebbe molto comodo a Paulo Fonseca.

L’indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna è di quelle clamorose. E inaspettate. Stando a ‘Todofichajes’, il club di Gerry Cardinale è al lavoro per mettere le mani sul cartellino di Inigo Martinez. Il classe ’91 è sulla lista d’uscita del Barça, tra quelli insomma che è meglio vadano altrove. Eppure in Catalogna c’è sbarcato appena un anno fa, dopo la fine del contratto con l’Athletic Bilbao. Sono state 25 le presenze, per complessivi 1.622′, in quella che molto probabilmente sarà la sua unica stagione in carriera con la maglia blaugrana.

Per il portale ispanico, la società del presidente Laporta è disposto a cederlo gratis pur di liberarsi del suo stipendio, che è di circa 9,3 milioni di euro lordi, rescindendo così un contratto valido fino al giugno 2025. Tanti per un calciatore che non sembra attrarre il neo tecnico dei catalani, il tedesco ex Bayern e Germania Hansi Flick. Il Milan potrebbe prenderlo per rimpizzare Kjaer, al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. A costo zero, Inigo Martinez potrebbe avere un discreto mercato in Spagna, ma sarebbe difficile rispedire al mittente le avances di un grande e affascinante club come il Milan.

Milan, obiettivo difensore mancino: un profilo alla Kiwior più di Inigo Martinez. Sull’ex Spezia anche la Juve

L’obiettivo del Milan per la difesa è un centrale di piede mancino, cosa che è Martinez anche se la priorità di Moncada e soci sembra essere un calciatore decisamente più giovane. A tal proposito, negli ultimi giorni ha ripreso consistenza la candidatura di Kiwior. L’ex Spezia potrebbe lasciare l’Arsenal in questa sessione di mercato.

Su Kiwior risulta esserci pure la Juventus, del resto il polacco ha lavorato ed è stato valorizzato in Liguria proprio dal neo tecnico bianconero Thiago Motta. Il centrale ventiquattrenne è legato ai ‘Gunners’ fino a giugno 2028, quindi bisogna capire se gli inglesi possano o meno aprire a un prestito con opzione d’acquisto, o anche a un obbligo a determinate condizioni.