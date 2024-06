Napoli, decisione presa: ecco il primo colpo da scudetto per Conte

Il Napoli scalda i motori ed è pronto a partire per la nuova avventura con Conte: mercato da protagonisti, ecco il primo colpo da scudetto

Una delle squadre più attese del prossimo campionato sarà sicuramente il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri si sono affidati all’ex Ct della Nazionale per ripartire dopo una annata in cui è stato sbagliato di tutto e di più, proprio dopo l’agognata conquista dello scudetto. Il tecnico pugliese ha già manifestato entusiasmo ed idee chiare, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Una sfida professionale senza dubbio affascinante, quella della panchina partenopea, per l’ex tecnico di Juventus e Inter, che vuole provare a imporsi ancora in Serie A, anche se non sarà facile riuscire a risollevare la squadra dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. L’ambiente pare invece già pendere dalle labbra del nuovo allenatore, che ha conquistato tutti con un esordio davanti alle telecamere misurato ma al tempo stesso fermo e risoluto. Sembra proprio Conte la miglior garanzia per il tifo napoletano, e per la stessa società, di poter perseguire ambizioni di spessore.

Conte è atteso principalmente da due compiti. Quello di far ritrovare entusiasmo perduto ai giocatori già presenti in rosa, per un riscatto dopo un 2023/2024 horror e magari con nuove motivazioni, e quello di amalgamare al meglio gli acquisti importanti che dovessero arrivare. Dalla campagna di rafforzamento del Napoli, in effetti, ci si attende molto, anche se nulla di fatto si è ancora mosso.

Napoli, Chiesa in cima alla lista degli acquisti per Conte

Ci sono profili importanti potenzialmente sul piatto, qualcuno in grado di poter rendere di nuovo, chissà, il Napoli una squadra da scudetto. Un sogno di molti tifosi, e un innesto gradito per l’allenatore, sarebbe sicuramente Federico Chiesa, giocatore di cui si discute molto in chiave di mercato di recente e che potrebbe sparigliare le carte.

Nel consueto sondaggio giornaliero di Calciomercato.it sul nostro canale ‘X’, Chiesa è stato votato come il rinforzo dalle big rivali in Serie A che farebbe maggiormente comodo agli azzurri, con il 32,5% delle preferenze. Il giocatore della Juventus ha prevalso di poco rispetto a Paulo Dybala, della Roma, che ha raccolto il 27,7% dei voti. Meno gettonati invece i profili di Ederson dell’Atalanta (21,7%) e di Denzel Dumfries dell’Inter (18,1%).