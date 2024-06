“La Juventus è molto stizzita”: il caso è esploso, provvedimenti in arrivo

Calciomercato Juventus, proseguono le trattative in casa bianconera. Giuntoli ha detto basta: la reazione non è tardata ad arrivare

I giorni della Juventus. Molta attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite, i bianconeri stanno lavorando su diversi fronti per puntellare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Dopo un vero e proprio ping pong, il football director della ‘Vecchia Signora’ Cristiano Giuntoli è riuscito a trovare l’accordo con l’Aston Villa nell’ambito della maxi trattativa che porterà Douglas Luiz all’ombra della Mole. Il club di Birmingham ha accettato la contro offerta della Juventus che, una volta incassata la decisione di Mckennie di non trasferirsi alla corte di Emery, ha deciso di inserire nell’operazione il cartellino di Barrenechea. Per Douglas Luiz, infatti, ‘Madama’ ha deciso di mettere sul piatto della bilancio non solo il cartellino del centrocampista argentino, ma anche quello di Iling Junior, oltre ad una base cash tra i 25 e i 30 milioni di euro.

“Ripercussioni nella prossima annata”: Juve spazientita con Mckennie

In tutto questo il futuro di Weston Mckennie è ancora tutto da scrivere. Per il centrocampista texano le chances di una permanenza sono ormai ridotte al lumicino. La scelta della Juventus di intavolare con l’Aston Villa il maxi scambio ne è una testimonianza tangibile.

A questo punto le prossime settimane potrebbero risultare assolutamente decisive. Nei giorni scorsi era stata ventilata la possibilità di un inserimento del Tottenham, subito smentito. L’idea di iniziare la prossima stagione da separato in casa non stuzzica più di tanto dalle parti di Torino, con i bianconeri che vogliono risolvere la questione in tempi relativamente brevi. La presa di posizione della Juve, sotto questo punto di vista, sarebbe inderogabile.

Nel corso di un video pubblicato sul suo profilo personale YouTube, il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini ha così commentato i possibili scenari tra la Juventus e Mckennie: “Posso dire ufficialmente che la Juve è molto stizzita con Mckennie. Questo molto probabilmente avrà delle ripercussioni nella prossima annata se dovesse rimanere alla Juventus – come peraltro può fare – perché il contratto glielo consente. Resterebbe in un ambiente che lo aveva praticamente venduto: la situazione in sé irrita la società”.