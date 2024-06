Euro 2024, la Georgia ai piedi di Mikautadze: come è sfuggito a una big di Serie A per un solo milione

Georges Mikautadze è il capocannoniere di questo Europeo e gioca in Francia, ma un anno fa poteva essere l’attaccante di una big del calcio italiano

DA ISERLOHN – Mbappe, Cristiano Ronaldo, Kane, Morata, Musiala, Lukaku. Tutti dietro a lui, Georges Mikautadze, attaccante della Georgia che ha guidato la sua nazionale a un traguardo leggendario come gli ottavi degli Europei ed è in testa alla classifica marcatori. Tre gol, uno per partita, decisivi neanche a dirlo per il passaggio del turno.

Classe 2000, il talento georgiano che divide l’attacco con Kvaratskhelia poteva sbarcare in Serie A un anno dopo rispetto al 77 del Napoli che ora sta muovendo le cronache di mercato. Vestendo colori neanche troppo diversi. Sì, perché la Lazio lo aveva puntato, lo seguiva con grande interesse, ma come spesso accade in questi casi a bloccare tutto sono state le cifre. Il Metz voleva tassativamente 16-17 milioni per il suo bomber, reduce da 23 gol in 37 partite di Ligue 2, Lotito aveva offerto 15 milioni di euro. E il patron non aveva la minima intenzione di spostarsi da quella cifra, ritenuta più che sufficiente.

Mikautadze, niente Lazio per un milione. E ora il Metz spera nell’asta

Siamo nell’estate 2023, quando poi in biancoceleste è arrivato il Taty Castellanos per una cifra comunque superiore rispetto al georgiano. È stata una scelta di Lotito, il tempo dirà se avrà pagato. Alla fine Mikautadze lo ha preso l’Ajax per 16 milioni, solo uno in più dei 15 proposti dalla Lazio.

In Olanda non è andato bene, non si è ambientato subendo anche l’annataccia dei lancieri che ha risucchiato un po’ tutti. A gennaio è tornato in prestito al Metz per provare a trascinarlo alla salvezza: 13 gol in 20 partite che però non sono bastati, a causa del ko nel doppio confronto col Saint-Etienne nel playout.

Il 30 giugno rientrerà all’Ajax, ma dal primo luglio sarà di nuovo un giocatore del Metz a titolo definitivo per 13 milioni. I francesi sanno di poterlo eventualmente cedere senza problemi, sperando magari nella vetrina dell’Europeo. Bingo. Ora tutto il continente ha visto Mikautadze, probabile che non passi molto tempo prima che qualcuno lo acquisti a peso d’oro. La Lazio ha due attaccanti, solo se dovesse partirne uno potrebbe farci (di nuovo) un pensierino ma a questo punto non basterebbero più 15 milioni. Per la Serie A può essere comunque ancora un profilo appetibile. Chissà se Lotito un po’ si è pentito di quel milione.