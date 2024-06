Euro 2024, designato l’arbitro di Svizzera-Italia: due precedenti e zero vittorie Azzurre

Le ultime news Italia registrano la designazione dell’arbitro Marciniak per la sfida degli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera

E’ stato designato l’arbitro di Svizzera-Italia, la prima gara degli ottavi di finale di Euro 2024 in programma sabato pomeriggio alle ore 18 all’Olympiastadion’ di Berlino.

La sfida tra gli Azzurri di Luciano Spalletti e gli elvetici di Murat Yakin è stata affidata a Szymon Marciniak, 43enne fischietto polacco che in questo Europeo tedesco ha già diretto la partita tra Belgio e Romania finita 2-0 per i Diavoli Rossi. Due sono i precedenti con la Nazionale italiana: il primo risale ad una amichevole del 2015 persa dall’allora selezione di Conte 3-1 contro il Belgio in trasferta. Il secondo è invece un pareggio, sempre fuori casa, per 0-0 contro l’Inghilterra nella Nations League di due anni fa. Per quanto riguarda i club di Serie A, invece, il bilancio è praticamente in parità con 12 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte.