Caos Juve, dietrofront improvviso: salta il grande colpo

L’operazione sembrava in dirittura d’arrivo, mentre adesso rischia di ribaltare i piani del club bianconero

Brutto affare in arrivo per la Juventus che rischia di dover ripensare quasi interamente la propria strategia in vista della prossima finestra di calciomercato. Il club bianconero, senz’altro tra i più attivi di tutto il campionato italiano sino a questo momento, ha da poche settimane affidato ufficialmente la guida della formazione per la prossima stagione a Thiago Motta.

Una scelta presa dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, dopo un primo anno di studio dell’intero ambiente, ha assunto pieni poteri per quanto riguarda la costruzione della squadra. Di concerto con le idee del nuovo tecnico italo brasiliano, sta per prendere forma la nuova Juventus. Tra i primi colpi in arrivo, come raccontato da settimane dalla nostra redazione, c’è Douglas Luiz dall’Aston Villa. Un centrocampista totale e di esperienza internazionale che va a rinforzare uno dei reparti più critici della formazione bianconera.

Un’altra maxi operazione per la quale la Juve ha lavorato tantissimo negli ultimi tempi, riguarda l’atteso avvicendamento tra i pali. Come anticipato in più occasioni da Calciomercato.it, il club bianconero ha da tempo raggiunto l’intesa con il Monza per il trasferimento di Michele Di Gregorio. Una trattativa chiusa da settimane, con i documenti del contratto del portiere ex Inter già firmati per un’operazione da 20 milioni di euro del cartellino più 2 netti di ingaggio a stagione al calciatore. Per l’ufficialità, si attende la cessione di Szczesny in Arabia Saudita dove ad attenderlo c’è l’Al-Nassr.

Calciomercato Juve, colpo di scena: l’Al-Nassr molla Szczesny e cambia obiettivo

A mettere a rischio la cessione di Szczesny verso l’Arabia Saudita, potrebbe però essere proprio l’Al-Nassr che nelle ultime ore avrebbe deciso di cambiare obiettivo.

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, il club nel quale milita – tra gli altri – Cristiano Ronaldo, avrebbe scelto di fare un tentativo disperato per un altro portiere molto forte. Si tratta di Alisson, estremo difensore ex Roma e di proprietà del Liverpool, attualmente impegnato in Coppa America con la Nazionale Brasiliana.

La società araba farà la sua offerta ufficiale all’estremo difensore verdeoro una volta concluso il suo impegno con la nazionale. In questo momento Alisson preferirebbe rimanere a giocare ancora qualche anno in Europa, ma non è escluso che un’offerta da capogiro possa convincerlo a cambiare idea e accettare la proposta dell’Al-Nassr per lasciare già questa estate il Liverpool e la Premier League.