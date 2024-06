La Juventus si libera di McKennie: a ‘pagarlo’ è il Milan

Giuntoli non ha digerito le richieste elevate di McKennie all’Aston Villa che hanno rallentato non poco il maxi scambio per Douglas Luiz

Fallito il suo passaggio all’Aston Villa nell’ambito del maxi scambio per Douglas Luiz, Weston McKennie non ha comunque nessuna possibilità di rimanere alla Juventus. Stizzito a dir poco per le richieste dello statunitense, che hanno rallentato non poco l’operazione con gli inglesi, Giuntoli è incessantemente al lavoro anche per trovare una nuova sistemazione all’ex Schalke 04.

L’opzione più concreta per il futuro di McKennie rimane la Premier League. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti proprio dall’Inghilterra, il classe ’98 sarebbe tornato pure nel mirino del Tottenham, un club che dall’avvento di Paratici – ufficialmente allontanato dal club dopo l’inibizione di 30 mesi per le plusvalenze – ha comprato e speso molto in Serie A.

Ma gli Spurs hanno più o meno gli stessi problemi di molti altri club, non solo italiani: per tenere in ordine il bilancio e stare dentro i paletti del Fair Play Finanziario, deve prima vendere. Anzittutto vendere, o meglio dire liberarsi di quei calciatori che non rientrano nei piani futuri. Tra questi vi +p Emerson Royal, bocciato dal tecnico dei londinesi Postecoglou dopo una stagione al di sotto delle attese.

Come riporta ‘Footballinsider247’, il club di Levy fa affidamento sul Milan per porre fine al suo matrimonio col laterale brasiliano. Il cui agente ha già fatto visita alla dirigenza rossonera, pure di recente, per discutere dell’eventuale trasferimento del suo assistito alla corte di Paulo Fonseca. Il Tottenham punterebbe ad incassare 20 milioni di sterline, circa 23 milioni dalla cessione di Emerson Royal.

Juventus, McKennie-Tottenham ‘grazie’ al Milan

Secondo la fonte britannica, coi soldi del Milan – o di un altro club che ingaggerà il terzino ex Barcellona, il Tottenham andrebbe forte sul mercato per ingaggiare due calciatori. Uno di questi è proprio McKennie, legato alla Juventus solo da un altro anno di contratto. La valutazione del texano potrebbe non superare i 15 milioni di euro.

Gli Spurs punterebbero poi a prendere un difensore centrale, visti i problemi fisici di van de Ven e Romero. Inoltre potrebbe chiedere di andare via, appena sei mesi dopo il suo arrivo per circa 30 milioni di euro, l’ex Genoa Dragusin per il quale Postecoglou non impazzisce. Per il rumeno si parla di un possibile ritorno in Italia, con Napoli e lo stesso Milan che potrebbero tornare alla carica date l’identica esigenza di aggiungere uno (e più) centrali al reparto arretrato.