Euro 2024, girone C senza reti: Inghilterra prima, avanti anche Danimarca e Slovenia

Serata conclusiva del gruppo C dove vince la noia in Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia: doppio 0-0 che estromette Vlahovic e compagni

Poco, pochissimo spettacolo, quasi nullo, in Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia. Le due sfide finiscono con un doppio 0-0 ed emozioni praticamente assenti. Risultati che premiano i britannici, primi senza brillare, la Danimarca e la Slovenia avanti a braccetto con 3 punti: danesi secondi per il miglior ruolino nel girone di qualificazione. La Serbia, ultima a due punti, saluta il torneo.

L’Inghilterra conferma un momento di forma non eccezionale e viene imbrigliata da un’ottima Slovenia, che addirittura nel primo tempo si fa preferire per trame di gioco. Sesko ha un paio di buone occasioni non sfruttate, inglesi pericolosi solo dalla distanza, in gol con Saka ma in una azione viziata da fuorigioco. Spinge di più la squadra di Southgate nel secondo tempo, la Slovenia fatica a ripartire ma soffre poco: brivido solo per un diagonale di Rice a lato, per un paio di mischie risolte dai centimetri di Sesko a spazzare la sua area e per una occasione per Palmer al novantesimo su cui Oblak risponde presente.

Gara parecchio noiosa anche tra Danimarca e Serbia. Il pallino lo tengono i nordici, che con Eriksen e Hojlund chiamano Rajkovic ad un paio di ottimi interventi. Serbia che attende il secondo tempo per provarci alla disperata: entra Vlahovic, Mitrovic si vede annullare un gol per fuorigioco, cerca un rigore senza trovarlo, poi si crea un’occasione ma calciando fuori misura. Altra palla gol per Vlahovic al novantesimo, colpo di testa alto. Troppo poco, per i balcanici altro flop dopo quello al Mondiale.

CLASSIFICA GIRONE C: INGHILTERRA 5 DANIMARCA, SLOVENIA 3 Serbia 2