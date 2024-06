Dramma Pogba: “È finita. Mi è stato tolto tutto”

Paul Pogba è tornato a parlare e lo ha fatto in un’intervista shock che scuote i tifosi. Parole fortissime quelle del centrocampista francese

La vita calcistica di Paul Pogba ha preso una piega sempre più complessa da sostenere. Del centrocampista dominante di una manciata di anni fa ormai c’è solo il ricordo tra infortuni ed una squalifica per doping fino al 2027 che gli ha letteralmente tagliato le gambe.

La seconda avventura alla Juventus di Pogba è stata da dimenticare sin da subito: troppi problemi fisici, pochissime presenze ed un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Poi la brutta vicenda legata al doping che ha completamente stravolto la vita come evidenziato anche nell’ultima intervista ai microfoni del ‘The Guardian Nigeria’: “È finita, Paul Pogba non esiste più. Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto“.