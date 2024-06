DIRETTA Euro 2024, Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Rhein Energie Stadion’ tra l’Inghilterra di Southgate e la Slovenia di Kek e dell’Allianz Arena’ tra la Danimarca di Hjulmand e la Serbia di Stojkovic in tempo reale

L’Inghilterra e la Danimarca affrontano rispettivamente la Slovenia a Colonia e la Serbia a Monaco di Baviera nelle ultime due gare che chiudono il girone C di Euro 2024. Due sfide tra Nazionali ancora tutte in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale che saranno dirette dagli arbitri francesi Turpin e Letexier.

Da una parte, al ‘Rhein Energie Stadion’, la nazionale dei Tre Leoni di Gareth Southgate va a caccia della seconda vittoria dopo quella all’esordio contro la Serbia per essere sicura del primo posto del girone ed avere un ottavo di finale sulla carta più abbordabile contro una delle migliori terze. I biancoverdi di Matjaz Kek, che sono ancora imbattuti dopo aver ottenuto due pareggi, hanno bisogno di un altro risultato positivo per proseguire il loro cammino nel torneo continentale. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alle qualificazioni per i Mondiali del 2018, quando i britannici si imposero con il risultato di 1-0 grazie ad un gol nel recupero di Harry Kane.

Dall’altra parte, all’Allianz Stadium’, la Dinamite biancorossa di Kasper Hjulmand è pronta ad accendersi dopo i due pareggi per 1-1 nelle prime due gare del girone. Servono tre punti per blindare il secondo posto che vale gli ottavi contro la Germania padrona di casa. Per le Aquile Bianche di Dragan Stojkovic, invece, non ci sono alternative al successo per raggiungere almeno la terza piazza ed essere ripescata per la fase a eliminazione diretta. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente tra le due Nazionali è una amichevole di due anni fa, con gli scandinavi che si imposero a Copenaghen 3-0 con le reti di Maehle, Lindstrom ed Eriksen. Calciomercato.it vi offre i match tra Inghilterra e Slovenia e tra Danimarca e Serbia live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT Southgate

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. CT Kek

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Hojberg, Maehle; Eriksen; Wind, Hojlund. CT Hjulmand

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Mijailovic, Gudelj, Ilic, Zivkovic; Samardzic, Lukic, Mitrovic. CT Stojkovic

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra punti 4, Danimarca 2, Slovenia 2, Serbia 1.