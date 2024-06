Croazia-Italia, Spalletti torna in campo e saluta i tifosi azzurri con Buffon e Gravina

Spalletti torna in campo per esultare con i tifosi rimasti sugli spalti, imbeccato dal presidente Gravina e Buffon

DA LIPSIA – Una serata stranissima, vissuta al cardiopalma ma – a detta sua – con la fiducia sempre al massimo di poterla riprendere anche alla fine. E così è stato, certo anche con un po’ di fortuna e con una giocatona di Mattia Zaccagni. Il ct Spalletti si lascia andare, una cosa anche se non totalmente liberata e sfrenata visto che poi cerca di tenere la luce accesa in tutti i suoi uomini. Poi al fischio finale la festa con i calciatori che dura pochissimo, perché rientra quasi immediatamente negli spogliatoi.

Ma non per restarci. L’allenatore della Nazionale, su iniziativa dal presidente Figc Gabriele Gravina, torna in campo per andare a salutare i tifosi italiani rimasti allo stadio che stavano ancora festeggiando sugli spalti. Cori ed esultanza che poi sono andati avanti per parecchi minuti, incontenibili dopo essere stati in inferiorità per tutta la partita. Spalletti è tornato quindi a esultare sotto lo spicchio di sostenitori azzurri insieme a Gravina e il capo delegazione Gigi Buffon.