Var, rigore e gol: disastro azzurro, Donnarumma non basta

Primi minuti del secondo tempo da incubo per l’Italia, che va sotto al decimo per un gol di Modric: ecco cosa è successo

Dopo un primo tempo a ritmi davvero bassi, con pochissime emozioni, la ripresa di Croazia-Italia si aperta con la rete del vantaggio di Modric.

Il gol è arrivato pochi secondi dopo che lo stesso centrocampista si era fatto ipnotizzare dal dischetto da un super Gianluigi Donnarumma. Il capitano azzurro, miracoloso in un paio di circostanza, è ancora il migliore dei suoi, ma non ha potuto nulla sul tiro ravvicinato del giocatore del Real Madrid.

Il rigore era stato concesso dall’arbitro Makkelie dopo il controllo al Var: per il fischietto olandese era impossibile non concedere il penalty dopo il netto tocco di mano di Frattesi. Per il centrocampista dell’Inter, subentrato al 45esimo per Lorenzo Pellegrini, un ingresso in campo davvero disastroso.