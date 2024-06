Spalletti boccia Scamacca, scoppia la polemica: “Mi disturba un po’”

Marco Tardelli alla ‘Rai’ commenta le scelte di Luciano Spalletti per Croazia-Italia: c’è un’esclusione che lo disturba

Scelte a sorpresa di Spalletti per Croazia-Italia. Il ct azzurro stravolge la formazione, cambia modulo e panchina alcuni titolari: da Frattesi a Chiesa, passando per Scamacca.

Il centravanti dell’Atalanta finisce in panchina dopo la scialba prova (condivisa con tutti gli altri calciatori) contro la Spagna, per fare spazio a Retegui che potrà avvalersi del supporto di Raspadori nel 3-5-2 voluto dall’allenatore di Certaldo per la sfida che deciderà il futuro italiano ad Euro 2024.

Proprio l’esclusione di Scamacca è uno degli argomenti di discussioni nei minuti che hanno preceduto il fischio d’inizio e terrà banco anche nel post gara se le cose, malauguratamente, non dovessero andare come ci si augura. In particolare, nel pre-partita della ‘Rai’ ha espresso le proprie perplessità sulle scelte di Spalletti Marco Tardelli che si è soffermato proprio sulla panchina di Scamacca.

“La sua assenza mi disturba un po’ – le sue parole -, era un giocatore che stava crescendo, non ha fatto male con l’Albania, ma ha fatto male con la Spagna, anche se non aiutato”. Toccherà ora al campo dire chi avrà ragione: Spalletti con le sue scelte oppure chi, come Tardelli, avrebbe voluto Scamacca ancora titolare.