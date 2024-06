“Situazione incresciosa”: Spalletti già ‘esonerato’, è caos prima di Croazia-Italia

L’Italia vivrà oggi la giornata decisiva per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024, ma il destino di Spalletti sembra già segnato

Dentro o fuori. L’Italia si appresta a sfidare la Croazia in una partita che è già ad eliminazione diretta. Gli azzurri devono almeno pareggiare per essere certi di passare il turno e non aspettare il risultato di Spagna-Albania prima e poi quello degli altri gironi per fare calcoli sul terzo posto.

Una situazione che è frutto della sconfitta contro la Spagna, una partita praticamente non giocata dalla Nazionale italiana, surclassata dalle Furie Rosse dal primo all’ultimo minuto. Il match ha acceso inevitabilmente le polemiche con Spalletti che è stato duramente criticato: dalla formazione schierata in campo, alla tattica utilizzata, passando ovviamente per alcune sostituzioni.

Inevitabile che anche i tifosi si siano lanciati in pesanti critiche nei confronti del commissario tecnico che ora è all’ultima spiaggia almeno per la rassegna continentale: obbligo passare il turno affinché Euro 2024 non sia catalogata alla voce fallimenti.

Spalletti sotto accusa: c’è già ‘aria’ di esonero

Sui social ecco che iniziano a comparire i più classici degli SpallettiOut, con tanti tifosi che criticano la probabile formazione in vista di questa sera.

In particolare le possibili conferme di Jorginho e Di Lorenzo non piacciono ai tifosi che hanno individuato i due calciatori come i peggiori della sfida contro la Spagna e non meritevoli della maglia da titolare. Così c’è chi parla di “situazione incresciosa” e chi dice che “Spalletti dovrebbe essere esonerato” e aggiunge “È un Roberto Donadoni del 2008”. Infine, c’è chi non accetto discussione: “Spalletti out e chi non lo pensa è complice”.

Ecco alcuni tweet:

Spalletti should be sacked for this. I hope Italy gets knocked out. The guy is another Roberto Donadoni from 2008. pic.twitter.com/4SjlUgkZaE — Roberto (@rbscib) June 23, 2024

An the worst player on the team cuz its his boy Di Lorenzo so the jackass Spalletti wouldn’t drop him! #SpallettiOut https://t.co/YkZrVBjIMN — LordFigo° (@Floatin101) June 23, 2024