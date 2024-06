PAGELLE E TABELLINO CROAZIA-ITALIA 1-1: Zaccagni salva Spalletti, Modric paradiso e inferno

Pagelle e tabellino Croazia-Italia, match valido per la 3a e ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024

CROAZIA

Livakovic 6

Stanisic 6

Sutalo 5,5

Pongracic 5

Gvardiol 5,5

Kovacic 5. Dal 70′ Ivanusec 6

TOP Modric 6: non gioca una grande partita, anzi. Sbaglia tanto, viene ammonito, fallisce addirittura un calcio di rigore. Ma il campione si vede qui, da come reagisce alle batoste. E lui campione lo è più di ogni altro stasera. Tempo pochi secondi rialza la testa e si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Poi gli crolla il mondo addosso e chiude in lacrime. Dall’80’ Majer sv

Brozovic 5,5

Sucic 6. Dal 70′ Perisic sv

Kramaric 5,5. Dal 90′ Juranovic sv

FLOP Mario Pasalic 5: nel primo tempo totalmente opaco e incolore della Croazia è uno dei peggiori, sempre in mezzo al traffico e incapace di trovare una posizione effettiva e pericolosa. Dal 46′ Budimir 6

Ct: Dalic 6

ITALIA

TOP Donnarumma 7: per la seconda partita di fila ci troviamo a doverci appoggiare sulle parate del nostro capitano e a quasi perdere di nuovo. Perché non può bastare Donnarumma, che stavolta para anche un calcio di rigore. Stava per riuscirci anche sul gol di Modric, ma con una difesa sbandata non ha potuto neanche lui. La rete di Zaccagni completa il suo lavoro.

Di Lorenzo 5,5

Calafiori 6,5

Bastoni 6

Darmian 4,5. Dall’82’ Zaccagni 7,5: ci porta agli ottavi all’ultimo secondo evitando uno psicodramma.

Jorginho 5. Dall’82’ Fagioli sv

Pellegrini 5. Dal 46′ Frattesi 5

Barella 6

Dimarco 5. Dal 57′ Chiesa 5,5

Raspadori 5. Dal 75′ Scamacca 5

Retegui 6

FLOP Ct: Spalletti 6: a prescindere dagli errori individuali di Darmian e gli altri, l’Italia è squadra senza una grande idea e identità precisa. Poca personalità, tanti cambi, poco nerbo e in difesa balla. Colpa dei giocatori sì, del poco tempo insieme anche, ma in una partita così importante contro una Croazia forte sulla carta ma che poi in campo non ha fatto granché sbaglia formazione. Forse di nuovo. E un finale di caos, salvato solo da una giocatona di Zaccagni e la tigna di Calafiori.

ARBITRO: Makkelie (Olanda) 6

Croazia-Italia, il tabellino

Marcatori: 55′ Modric (C), 98′ Zaccagni (I)

Ammoniti: Sukic (C), Modric (C), Ivanusec (C)

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (70′ Ivanusec), Modric; Brozovic, Sucic (70′ Perisic), Kramaric; Mario Pasalic (46′ Budimir). A disposizione: Labrovic, Ivusic, Erlic, Sosa, Vida, Juranovic, Majer, Baturina, Perisic, Petkovic, Ivanusec, Pjaca, Marco Pasalic. Ct: Dalic.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Darmian, Jorginho, Pellegrini (46′ Frattesi), Barella, Dimarco (57′ Chiesa); Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Cambiaso, Gatti, Buongiorno, Mancini, Bellanova, Folorunsho, Frattesi, Cristante El Shaarawy, Scamacca, Zaccagni, Chiesa. Ct: Spalletti.

ARBITRO: Makkelie (Olanda). ASSISTENTI: Steegstra-De Vries. IV UFFICIALE: Gozubuyk. VAR: Dieperink. ASS. VAR: Van Boekel (Olanda)-Dankert (Germania).