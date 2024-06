Milan, nuovo affare col Newcastle: pronti 45 milioni

L’asse Milan-Newcastle potrebbe tornare a scaldarsi questa estate, dopo l’affare Tonali gli inglesi sono pronti ad un affondo da 45 milioni

Le rotte di mercato sono fondamentali da secoli, così come i rapporti consolidati con un certo mercato che garantiscono affari e lavoro. Anche nel calciomercato, talvolta, si consolidano dei rapporti di affari che possono creare importanti sinergie. È proprio quello che potrebbe accadere tra Milan e Newcastle.

Un anno fa i meneghini hanno ceduto uno dei propri gioielli più brillanti agli inglesi, che lo hanno pagato a peso d’oro e poi non sono riusciti a gradirne i frutti a causa della vicenda scommesse: si tratta ovviamente di Sandro Tonali. Seppure questo affare ha dato soddisfazione solamente al Diavolo, per il momento, anche in questa sessione di mercato si potrebbe aprire una nuova breccia tra le due società. Questa volta, nel mirino degli inglesi c’è un pilastro della difesa rossonera.

Newcastle su Tomori: il Milan non scende sotto i 45 milioni

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, tra i profili da monitorare in casa Milan c’è anche quello di Fikayo Tomori: il centrale inglese, infatti, sarebbe entrato nelle mire del Newcastle.

I rossoneri, in linea di massima, non sarebbero molto aperti ad una cessione di Tomori, considerato il giocatore intorno a cui edificare la difesa nelle prossime stagioni. Nel mercato odierno, però, nessun club italiano può permettersi di rispedire tutte le offerte al mittente ed esiste sempre un punto di rottura. Per quanto riguarda il Milan e il centrale ex Chelsea, la cifra che farebbe vacillare le certezze si aggirerebbe intorno ai 45/50 milioni di euro. Si tratterebbe di un’altra offerta monstre dopo quella presentata dal Newcastle nella scorsa stagione per Tonali e che permetterebbe al Milan di avere i fondi necessari per dare l’assalto ad un sostituto di alto profilo. Insomma, la situazione è ancora tranquilla e al momento non si tratta di nulla di più che un semplice interesse, le condizioni del Milan però sono chiare.