Crisi Inter, paga per tutti: lo mandano via

Nerazzurri in difficoltà e le alternative a disposizione di Inzaghi deludono: la scelta è fatta, via dal club

Un, due, tre. Doveva essere lo scatto decisivo verso il sogno, si è tramutato in un incubo. Tre sconfitte di fila per l’Inter che si è ritrovata nel giro di una settimana fuori dalla Coppa Italia e staccata di tre punti dal Napoli in campionato.

Una situazione che ha fatto parlare di crisi, anche se tutto è ancora possibile: in campionato dove la squadra di Inzaghi ha la possibilità di riprendersi la vetta e soprattutto in Champions con la doppia sfida con il Barcellona alle porte e la voglia di arrivare ancora una volta fino in fondo. Molto del futuro dei nerazzurri dipenderà anche da quel che accadrà nel prossimo mese, ma intanto l’ultima serie di risultati negativi ha fatto emergere un problema: le alternative ai titolari stanno rendendo al di sotto delle aspettative.

Così sono proprio le ‘riserve’, quelle che avrebbero dovuto essere il punto di forza, almeno in campionato, dell’Inter ad essere finite sotto accusa. Ed è per questo che Calciomercato.it ha pubblicato su X il seguente sondaggio: Crisi Inter, sotto accusa ci sono anche le seconde linee di Inzaghi: chi non merita di far parte della rosa nerazzurra la prossima stagione?

Inter, le seconde linee deludono: Taremi mandato via

La maggioranza ha indicato in Taremi la vera grande delusione tra la alternative a disposizione di Inzaghi: è l’iraniano che per il 51% dei votanti dovrebbe essere messo sul mercato a giugno.

L’attaccante, arrivato a parametro zero, ha reso molto di sotto di quelle che erano le aspettative su di lui, tanto che anche la società pensa ad una sua cessione estiva. Dietro l’ex Porto c’è Asslani: il 22,4% dei votanti lo cederebbe all’apertura del mercato. Il 20,4% ha, invece, indicato in Frattesi il calciatore che non merita la maglia nerazzurra. Infine, soltanto il 6,1% ha indicato in Bisseck il calciatore che dovrebbe essere ceduto quest’estate.