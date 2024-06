L’Italia vede il baratro, Barella contro Chiesa: cosa è successo

Modric porta in vantaggio la Croazia, l’Italia deve sperare per qualificarsi: scontro a distanza tra Barella e Chiesa

Non basta Donnarumma all’Italia per vivere una serata tranquilla. Il capitano azzurro ha fatto quel che ha potuto, parando anche un rigore, ma si è dovuto arrendere alla zampata ravvicinata di Modric che ha portato avanti la Croazia.

Dovesse terminare così, la Nazionale di Spalletti sarebbe costretta a sperare nei risultati delle altre per passare come una delle migliori terze. Minuti di grande tensione a Lipsia come si evidenzia intorno al sessantesimo minuto quando Chiesa prova a imbeccare Barella, sbagliando però il passaggio.

Un errore che l’interista a sottolineando, indicando al compagno dove avrebbe voluto ricevere il pallone: una critica molto plateale che ha ricevuto l’immediata risposta dello stesso Chiesa. Un botta e risposta di nervosismo, dovuto soprattutto a quanto stava accadendo in quel momento con il risultato da recuperare a tutti i costi per poter ambire ad una qualificazione agli ottavi diretta, senza passare per un possibile ‘ripescaggio’ come una delle quattro migliori terze.